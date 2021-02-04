النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الباحة: "توكلنا" شرط الدخول لمباني الإدارة والمكاتب والمدارس ﻿

استجابة لتعليمات الجهات الصحية وفي إطار جهود الوقاية من "كورونا"

وجَّه المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بضرورة اعتماد تفعيل تطبيق "توكلنا" ليكون جزءًا مهمًّا من الإجراءات الاحترازية، وشرطًا لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

جاء ذلك خلال اعتماد المدير العام خطة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المباني الإدارية للإدارة والمدارس، التي دعت الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية التي شددت عليها وزارة الصحة في مثل هذه الظروف، التي تضمن -بإذن الله- الحماية والسلامة للموظفين والموظفات والمجتمع التعليمي.

وشدّد الدكتور عبدالخالق الزهراني في السياق ذاته على جميع الإدارات والأقسام بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدَّد المدير العام للتعليم على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية، وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية.

وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية، وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس، وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي، وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة لتوعية منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات من الأمراض المعدية، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة في المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وإشراك كل الجهات ذات العلاقة على مختلف الأصعدة داخل الإدارة والجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، راجيًا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم الباحة: "توكلنا" شرط الدخول لمباني الإدارة والمكاتب والمدارس ﻿
سبق

وجَّه المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بضرورة اعتماد تفعيل تطبيق "توكلنا" ليكون جزءًا مهمًّا من الإجراءات الاحترازية، وشرطًا لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

جاء ذلك خلال اعتماد المدير العام خطة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المباني الإدارية للإدارة والمدارس، التي دعت الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية التي شددت عليها وزارة الصحة في مثل هذه الظروف، التي تضمن -بإذن الله- الحماية والسلامة للموظفين والموظفات والمجتمع التعليمي.

وشدّد الدكتور عبدالخالق الزهراني في السياق ذاته على جميع الإدارات والأقسام بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدَّد المدير العام للتعليم على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية، وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية.

وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية، وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس، وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي، وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة لتوعية منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات من الأمراض المعدية، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة في المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وإشراك كل الجهات ذات العلاقة على مختلف الأصعدة داخل الإدارة والجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، راجيًا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:18 AM

تعليم الباحة: "توكلنا" شرط الدخول لمباني الإدارة والمكاتب والمدارس ﻿

استجابة لتعليمات الجهات الصحية وفي إطار جهود الوقاية من "كورونا"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
585

وجَّه المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، بضرورة اعتماد تفعيل تطبيق "توكلنا" ليكون جزءًا مهمًّا من الإجراءات الاحترازية، وشرطًا لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ وذلك استجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، وفي إطار الجهود المتتابعة للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

جاء ذلك خلال اعتماد المدير العام خطة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المباني الإدارية للإدارة والمدارس، التي دعت الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية التي شددت عليها وزارة الصحة في مثل هذه الظروف، التي تضمن -بإذن الله- الحماية والسلامة للموظفين والموظفات والمجتمع التعليمي.

وشدّد الدكتور عبدالخالق الزهراني في السياق ذاته على جميع الإدارات والأقسام بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدَّد المدير العام للتعليم على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية، وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية.

وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية، وتسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس، وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي، وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة لتوعية منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات من الأمراض المعدية، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة في المدارس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وإشراك كل الجهات ذات العلاقة على مختلف الأصعدة داخل الإدارة والجهات ذات العلاقة في وزارة الصحة، راجيًا للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,186

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة