جامعة الدول العربية تستضيف حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد  للأعمال التطوعية.. الأحد

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد المقبل، حفل "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي" لعامها الثالث، والذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وذلك بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط. وأكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على أن استضافة الجامعة العربية ورعايتها للقلادة للعام الثالث على التوالي يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدني العربي وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية؛ لتنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية، كما تعكس تلك الجوائز مدى الاهتمام بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التعاون العربي المشترك للأمام مما سلط الضوء على مجهودات تلك المنظمات التي تقوم بدور كبير وفعًال لخدمة المجتمع العربي. وأشار مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض، الدكتور فراج العجمي، أن رعاية جامعة الدول العربية لحفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي لعامها الثالث، يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد على أن الجامعة العربية تبذل كافة الجهود للتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية لإشراكهم بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك. وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن ما يميز الدورة الثالثة من القلادة أنها أصبحت عالمية في تأثيراتها بعد أن كانت على مستوى الوطن العربي، وأشار إلى أن عالمية القلادة سينعكس بجلب أفضل الممارسات على مستوى العالم إلى المجتمعات العربية والعكس أيضاً، وهو الأمر الذي سيعزز من تبادل الخبرات بين أقطار العالم، ويعد هذا هدفا من أهداف القلادة. وأشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع، حسن بو هزاع، إلى أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية احتلت مكانة مهمة بين جوائز العمل التطوعي، خاصة مع توسعها في هذه النسخة للعالمية، وهو ما تشير إليه عدد المشاركات التي تقدمت للمنافسة على القلادة في هذه النسخة، والتي وصلت إلى 370 مشروعًا سواءً من أفراد أو منظمات أو مؤسسات تطوعية أو فرق معنية بالتطوع. وأكد على أن القلادة تشكل دافعاً كبيراً للعالمين في قطاع التطوع على مستوى العالم، والتي باتت تعول عليه دولنا الكثير في المرحلة الحالية من أجل مواجهة تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية أثناء تنفيذ الخطط التنموية الشاملة بها، حيث إن الأعمال التطوعية تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تلبية بعض احتياجات قطاعات عديدة في المجتمعات، وهو ما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

جامعة الدول العربية تستضيف حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية.. الأحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02 تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد المقبل، حفل "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي" لعامها الثالث، والذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وذلك بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.

وأكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على أن استضافة الجامعة العربية ورعايتها للقلادة للعام الثالث على التوالي يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدني العربي وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية؛ لتنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية، كما تعكس تلك الجوائز مدى الاهتمام بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التعاون العربي المشترك للأمام مما سلط الضوء على مجهودات تلك المنظمات التي تقوم بدور كبير وفعًال لخدمة المجتمع العربي.

وأشار مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض، الدكتور فراج العجمي، أن رعاية جامعة الدول العربية لحفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي لعامها الثالث، يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد على أن الجامعة العربية تبذل كافة الجهود للتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية لإشراكهم بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن ما يميز الدورة الثالثة من القلادة أنها أصبحت عالمية في تأثيراتها بعد أن كانت على مستوى الوطن العربي، وأشار إلى أن عالمية القلادة سينعكس بجلب أفضل الممارسات على مستوى العالم إلى المجتمعات العربية والعكس أيضاً، وهو الأمر الذي سيعزز من تبادل الخبرات بين أقطار العالم، ويعد هذا هدفا من أهداف القلادة.

وأشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع، حسن بو هزاع، إلى أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية احتلت مكانة مهمة بين جوائز العمل التطوعي، خاصة مع توسعها في هذه النسخة للعالمية، وهو ما تشير إليه عدد المشاركات التي تقدمت للمنافسة على القلادة في هذه النسخة، والتي وصلت إلى 370 مشروعًا سواءً من أفراد أو منظمات أو مؤسسات تطوعية أو فرق معنية بالتطوع.

وأكد على أن القلادة تشكل دافعاً كبيراً للعالمين في قطاع التطوع على مستوى العالم، والتي باتت تعول عليه دولنا الكثير في المرحلة الحالية من أجل مواجهة تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية أثناء تنفيذ الخطط التنموية الشاملة بها، حيث إن الأعمال التطوعية تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تلبية بعض احتياجات قطاعات عديدة في المجتمعات، وهو ما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 03:29 PM

جامعة الدول العربية تستضيف حفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية.. الأحد تنافس عليها 370 مشروعًا من الأفراد والمنظمات والمؤسسات والفرق التطوعية





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تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد المقبل، حفل "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي" لعامها الثالث، والذي يصادف اليوم العالمي للتطوع، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وذلك بالشراكة مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين والمعهد العربي للتخطيط والاتحاد من أجل المتوسط.

وأكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على أن استضافة الجامعة العربية ورعايتها للقلادة للعام الثالث على التوالي يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدني العربي وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية؛ لتنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية، كما تعكس تلك الجوائز مدى الاهتمام بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التعاون العربي المشترك للأمام مما سلط الضوء على مجهودات تلك المنظمات التي تقوم بدور كبير وفعًال لخدمة المجتمع العربي.

وأشار مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض، الدكتور فراج العجمي، أن رعاية جامعة الدول العربية لحفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي لعامها الثالث، يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد على أن الجامعة العربية تبذل كافة الجهود للتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية لإشراكهم بفعالية في منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، أن ما يميز الدورة الثالثة من القلادة أنها أصبحت عالمية في تأثيراتها بعد أن كانت على مستوى الوطن العربي، وأشار إلى أن عالمية القلادة سينعكس بجلب أفضل الممارسات على مستوى العالم إلى المجتمعات العربية والعكس أيضاً، وهو الأمر الذي سيعزز من تبادل الخبرات بين أقطار العالم، ويعد هذا هدفا من أهداف القلادة.

وأشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع، حسن بو هزاع، إلى أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية احتلت مكانة مهمة بين جوائز العمل التطوعي، خاصة مع توسعها في هذه النسخة للعالمية، وهو ما تشير إليه عدد المشاركات التي تقدمت للمنافسة على القلادة في هذه النسخة، والتي وصلت إلى 370 مشروعًا سواءً من أفراد أو منظمات أو مؤسسات تطوعية أو فرق معنية بالتطوع.

وأكد على أن القلادة تشكل دافعاً كبيراً للعالمين في قطاع التطوع على مستوى العالم، والتي باتت تعول عليه دولنا الكثير في المرحلة الحالية من أجل مواجهة تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية أثناء تنفيذ الخطط التنموية الشاملة بها، حيث إن الأعمال التطوعية تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في تلبية بعض احتياجات قطاعات عديدة في المجتمعات، وهو ما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.