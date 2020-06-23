النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الحج: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين بالحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3121 و112 حالة وفاة

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:29 AM

موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3121 و112 حالة وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
25

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,198
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,092
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,476

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة