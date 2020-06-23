موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3121 و112 حالة وفاة

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.