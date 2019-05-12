"الغذاء العالمي" يحذر من انتشار المجاعة مع تفشي "كورونا"

6.7 مليون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يعانون الجوع

حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 6.7 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يعانون من الجوع بسبب الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا، بما يرفع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة إلى أكثر من 47 مليون شخص.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي اليزابيث بيرس في مؤتمر صحفي: العاملون في الاقتصاد غير الرسمي لإعالة أسرهم لا يمكنهم تحمل استمرار سياسات الإغلاق، لأن مدخراتهم معدومة أو قليلة، وليس لديهم تأمين ضد البطالة أو إعانات غذائية.

وأضافت: من الضروري أن يحافظ البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 23 مليون شخص في المنطقة، في وقت يدفع الوباء المزيد من الناس إلى الجوع.

وأردفت: 20 % ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعيشون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد سنوات من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاقتصادية، مما أدى إلى أن عددًا من بلدانه غير مجهزة للتعامل مع الوباء وأثره، إضافة إلى أنها تنفق 110 مليارات دولار سنويًا لاستيراد الغذاء ما يجعلها أكثر تأثرًا بالقيود التجارية وإغلاق الحدود.