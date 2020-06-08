"سبق" تقارن بين اللاعبين.. هل يكون "بلهندة" البديل المناسب لـ " إدواردو" في "الهلال"؟

بعد قرار الاستغناء عن البرازيلي والبحث عن الأفضل

لا تكل الصحف التركية ولا تمل من نقل أخبار عن مفاوضات الهلال مع اللاعب المغربي يونس بلهندة والتي آخرها كما تحدثت تلك الصحف عن طلب مدرب الهلال لوتشيسكو من إدارة الهلال التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً عن البرازيلي إدواردو.

مصادر خاصة كانت قد أكدت أن الهلال حتى الآن لم يرسل أي عروض لضم اللاعب وأن ما تذكره الصحف التركية هو محاولة تسويق للاعب تارة بذكر اسم الهلال ومرة أخرى بذكر اسم النصر وثالثة بذكر اسم الاتحاد.

"سبق" قارنت بين اللاعبين من حيث القيمة التسويقية لكليهما وموسمهما الأخير مع ناديهما إضافة للمردود الجماهيري عن رحيل كلا اللاعبين من فريقيهما.

بين " ادواردو " و" بلهندة "

في البداية عاش اللاعب المغربي موسمين أخيرين لم يثبت نفسه بالشكل الكافي مع الفريق فالمغربي الذي جاء لغلطة سراي من دينامو كييف نظير 9.75 مليون يورو عانى كثيراً من انتقادات الجماهير كما تحدثت الصحف عن أن علاقته بالجماهير وإدارة ناديه لم تكن على ما يرام كما أن مدربه فات تريم وبحسب الصحف التركية يتمنى رحيل اللاعب.

الهلالي كارلوس إدواردو حتى وأنباء رحيله تتردد بكثرة إلا أنه لا يزال أحد معشوقي الهلاليين، اللاعب الذي لم يكن أبداً رهاناً خاسراً لدى الزعيم منذ أن وطأت أقدامه أرض الملعب مع الفريق للمرة الأولى في لندن حيث كان على قدر المسؤولية والطموح وبالفعل قاد اللاعب فريقه للتتويج بلقب السوبر ليصبح من بعدها السوبر إدواردو.

اللاعب لا تزال جماهير الهلال تمني نفسها بعدم رحيله حيث تواصل الجماهير حث إدارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالإبقاء على اللاعب الذي بات الهداف الأجنبي التاريخي لنادي الهلال.

القيمة السوقية للاعب المغربي يونس بلهندة حالياً تبلغ 4 ملايين يورو في حين أن القيمة السوقية للاعب كارلوس إدواردو تبلغ 4.8 ملايين يورو.

آخر انتقال للمغربي كان لغلطة سراي قادماً من دينامو كييف في صيف 2017 نظير 9.75 ملايين يورو في حين كان انتقال إدواردو للهلال قادماً من بورتو البرتغالي نظير 5.5 ملايين يورو في صيف 2015.

شارك المغربي يونس بلهندة في 15 مباراة في الدوري مع فريقه التركي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً آخر وهو ما تسبب في غضب الجماهير والمسؤولين الأتراك بسبب ضعف مردوده الفني في حين شارك إدواردو في 19 مباراة سجل فيهما 11 هدفاً.