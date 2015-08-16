تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء

زعمت فتاة إرسالها بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف

زعمت فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" من "ثلاجة ذكية"، توجد في منزلها، بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول هذه المزاعم للفتاة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ أن الشابة التي تملك حسابًا على "تويتر" تحت مسمى "دوروثي"، نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها: إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، مضيفة: "لكنني تمكنت من إيجاد طريقة مبتكرة للتواصل مع متابعي".

وأشارت إلى أنها استخدمت ثلاجة "إل جي" الذكية لنشر التغريدة، التي لاقت انتشارًا لافتًا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.

وأثمر هذا الانتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي "تويتر" و"إل جي" إلى قائمة المطالبين بإعادة الهاتف إلى "دوروثي"، تحت وسم "FreeDorothy".

وذكرت "دوروثي" للصحيفة البريطانية، أنها ترفض كشف اسمها الحقيقي، مضيفة أن عمرها لا يتجاوز 15 عامًا، وأنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها؛ بسبب كثرة استخدامها الهاتف.

وفي المقابل لم يصدق معظم الخبراء والباحثين التقنيين، قصة "دوروثي"؛ حيث تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثلاجة الذكية.

بينما يقول الباحث في مجال الكمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، إيغور بريغادير: إن لبعض ثلاجات "إل جي" إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصفحها، مضيفًا: "يصعب التأكيد عما إذا كان بإمكان المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين".