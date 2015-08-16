النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء

زعمت فتاة إرسالها بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف

زعمت فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" من "ثلاجة ذكية"، توجد في منزلها، بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول هذه المزاعم للفتاة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ أن الشابة التي تملك حسابًا على "تويتر" تحت مسمى "دوروثي"، نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها: إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، مضيفة: "لكنني تمكنت من إيجاد طريقة مبتكرة للتواصل مع متابعي".

وأشارت إلى أنها استخدمت ثلاجة "إل جي" الذكية لنشر التغريدة، التي لاقت انتشارًا لافتًا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.

وأثمر هذا الانتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي "تويتر" و"إل جي" إلى قائمة المطالبين بإعادة الهاتف إلى "دوروثي"، تحت وسم "FreeDorothy".

وذكرت "دوروثي" للصحيفة البريطانية، أنها ترفض كشف اسمها الحقيقي، مضيفة أن عمرها لا يتجاوز 15 عامًا، وأنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها؛ بسبب كثرة استخدامها الهاتف.

وفي المقابل لم يصدق معظم الخبراء والباحثين التقنيين، قصة "دوروثي"؛ حيث تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثلاجة الذكية.

بينما يقول الباحث في مجال الكمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، إيغور بريغادير: إن لبعض ثلاجات "إل جي" إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصفحها، مضيفًا: "يصعب التأكيد عما إذا كان بإمكان المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين".

الرئيسية/ محطات

اعلان
تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء
سبق

زعمت فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" من "ثلاجة ذكية"، توجد في منزلها، بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول هذه المزاعم للفتاة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ أن الشابة التي تملك حسابًا على "تويتر" تحت مسمى "دوروثي"، نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها: إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، مضيفة: "لكنني تمكنت من إيجاد طريقة مبتكرة للتواصل مع متابعي".

وأشارت إلى أنها استخدمت ثلاجة "إل جي" الذكية لنشر التغريدة، التي لاقت انتشارًا لافتًا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.

وأثمر هذا الانتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي "تويتر" و"إل جي" إلى قائمة المطالبين بإعادة الهاتف إلى "دوروثي"، تحت وسم "FreeDorothy".

وذكرت "دوروثي" للصحيفة البريطانية، أنها ترفض كشف اسمها الحقيقي، مضيفة أن عمرها لا يتجاوز 15 عامًا، وأنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها؛ بسبب كثرة استخدامها الهاتف.

وفي المقابل لم يصدق معظم الخبراء والباحثين التقنيين، قصة "دوروثي"؛ حيث تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثلاجة الذكية.

بينما يقول الباحث في مجال الكمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، إيغور بريغادير: إن لبعض ثلاجات "إل جي" إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصفحها، مضيفًا: "يصعب التأكيد عما إذا كان بإمكان المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين".

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:50 PM

تغريدة على تويتر من ثلاجة ذكية تثير حيرة الخبراء

زعمت فتاة إرسالها بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,896

زعمت فتاة شابة أنها نشرت تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" من "ثلاجة ذكية"، توجد في منزلها، بعدما منعتها والدتها من استخدام الهاتف؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة حول هذه المزاعم للفتاة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ أن الشابة التي تملك حسابًا على "تويتر" تحت مسمى "دوروثي"، نشرت الأسبوع الماضي تغريدة تقول فيها: إن والدتها منعتها من استخدام هاتفها، مضيفة: "لكنني تمكنت من إيجاد طريقة مبتكرة للتواصل مع متابعي".

وأشارت إلى أنها استخدمت ثلاجة "إل جي" الذكية لنشر التغريدة، التي لاقت انتشارًا لافتًا على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها من قبل أكثر من 12 ألف مغرد.

وأثمر هذا الانتشار الكبير للتغريدة عن انضمام شركتي "تويتر" و"إل جي" إلى قائمة المطالبين بإعادة الهاتف إلى "دوروثي"، تحت وسم "FreeDorothy".

وذكرت "دوروثي" للصحيفة البريطانية، أنها ترفض كشف اسمها الحقيقي، مضيفة أن عمرها لا يتجاوز 15 عامًا، وأنها لجأت إلى الثلاجة الذكية بعدما واجهت عقوبة انضباطية من قبل والدتها؛ بسبب كثرة استخدامها الهاتف.

وفي المقابل لم يصدق معظم الخبراء والباحثين التقنيين، قصة "دوروثي"؛ حيث تساءلوا عما إذا كانت بالفعل نشرت التغريدة باستخدام الثلاجة الذكية.

بينما يقول الباحث في مجال الكمبيوتر في جامعة كوليدج في دبلن بأيرلندا، إيغور بريغادير: إن لبعض ثلاجات "إل جي" إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصفحها، مضيفًا: "يصعب التأكيد عما إذا كان بإمكان المستخدمين نشر التغريدات والتواصل مع المتابعين".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,911

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة