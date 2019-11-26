تنبيه متقدم لعسير: أمطار غزيرة وتساقُط بَرَد وسيول وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل محافظات عدة بالمنطقة.. وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، ذكرت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط للبَرَد، وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وتبدأ الحالة الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الأربعاء.