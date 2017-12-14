مسؤولون وقيادات صامطة يشاركون في برنامج "أمشي.. لصحتي"

بمشاركة أكثر من 300 طالب و120 معلمًا للتربية البدنية

أطلق مكتب تعليم صامطة، ممثلاً بوحدة الصحة المدرسية وشعبة التربية البدنية، صباح الخميس؛ البرنامج الصحي "أمشي.. لصحتي"، في الممشى المقابل للكلية التقنية بصامطة.

شارك في الفعالية قيادات أمنية ورؤساء ومنسوبو دوائر حكومية وقيادات تعليمية ومعلمو تربية بدنية ومرشدون صحيون بمدارس مكتب تعليم صامطة وباقي المكاتب، إضافة إلى العديد من الطلاب.

كما شارك وكيل محافظة صامطة موسى عواف، ومدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، ومساعد رئيس بلدية صامطة للخدمات يحيى جابر مشهور.

ودشن وكيل المحافظة، المعرض الصحي المصاحب للبرنامج بمتوسطة عبد الله بن سلمة، والذي يضم أركانًا متعددة تبرز أهمية الصحة البدنية وأثرها على الفرد.

كما توجد عيادة مدرسية وإرشادات عن نمط الحياة الصحي والمتوازن والغذاء الصحي، وعدد من المعروضات التوعوية التي نفذتها مدارس المكتب والجهات المشاركة.

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بوكيل محافظة صامطة، ورؤساء الدوائر الحكومية، الذين شاركوا التعليم البرنامج الرياضي.

وقدم "الصميلي" شكره لجميع الجهات الأمنية والحكومية المساندة شركاء النجاح في تنفيذ البرنامج الصحي، وللشؤون المدرسية والشؤون التعليمية بالمكتب، ولرئيس قسم التربية البدنية بتعليم جازان ولجميع اللجان المنظمة.

وأوضح رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة، جابر بن محمد مدخلي؛ أن المعرض شارك فيه عدد من مدارس المكتب "بنين_بنات"، ويهدف إلى تثقيف الطلاب صحيًا ويعد هو الأول من نوعه على مستوى مدارس المكتب.

وقال رئيس الشؤون التعليمية خالد بن عبد الله جعبور، إنه صاحب المعرض الصحي درس تطبيقي بعنوان "المهارات الحركية" لطلاب المرحلة الابتدائية، وآخر بعنوان "قياس عناصر اللياقة البدنية لطلاب المرحلة المتوسطة، وثالث عن "إصابات الملاعب" لطلاب المرحلة الثانوية.

وأضاف "جعبور" أن عدد المشاركين في برنامج المشي، بلغ أكثر من 300 طالب، و120 معلمًا للتربية البدنية، وما يزيد على 100 مرشد صحي من جميع مدارس مكاتب التعليم بالمنطقة.