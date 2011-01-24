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مدرسة تتحول إلى "وكر" للأعمال المخلة.. فَعَلها الحارس والنيابة تحقق

أحيل برفقة آخرين إلى الجهات المصرية المختصة لاستكمال التحقيقات

تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة ضبط شبكة للأعمال المخلة في داخل مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الساحل التعليمية، بمنطقة الساحل شرقي القاهرة.

وبحسب التحقيقات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية؛ فإن ممارسة الرذيلة كانت تتم داخل أحد الفصول بعد مغادرة الطلاب للمدرسة بتسهيل من حارس الأمن.

وأضافت أن 7 متهمين قاموا بتحويل المدرسة إلى وكر لممارسة الأعمال المخلة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات مُخلة داخل الفصول؛ من خلال استقطاب الساقطات، بمقابل مادي، مع استغلال كافة مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبطهم متلبسين بإقامة حفلة مخلة داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجأة أن حارس المدرسة يستغل المكان في الحفلات المخلة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع الآخرين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تَلَقّت بلاغًا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، بقيام المتهم حارس المدرسة، باستغلال مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال مخلة، لبعض الساقطات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله كمسؤول أمن بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان داخل المدرسة، وانتقل ضباط الأمن إلى المدرسة، التي ضُبِط خلالها المتهمون بإحدى الغرف أثناء ممارسة الرذيلة.

النيابة العامة المصرية

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مدرسة تتحول إلى "وكر" للأعمال المخلة.. فَعَلها الحارس والنيابة تحقق
سبق

تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة ضبط شبكة للأعمال المخلة في داخل مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الساحل التعليمية، بمنطقة الساحل شرقي القاهرة.

وبحسب التحقيقات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية؛ فإن ممارسة الرذيلة كانت تتم داخل أحد الفصول بعد مغادرة الطلاب للمدرسة بتسهيل من حارس الأمن.

وأضافت أن 7 متهمين قاموا بتحويل المدرسة إلى وكر لممارسة الأعمال المخلة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات مُخلة داخل الفصول؛ من خلال استقطاب الساقطات، بمقابل مادي، مع استغلال كافة مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبطهم متلبسين بإقامة حفلة مخلة داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجأة أن حارس المدرسة يستغل المكان في الحفلات المخلة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع الآخرين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تَلَقّت بلاغًا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، بقيام المتهم حارس المدرسة، باستغلال مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال مخلة، لبعض الساقطات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله كمسؤول أمن بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان داخل المدرسة، وانتقل ضباط الأمن إلى المدرسة، التي ضُبِط خلالها المتهمون بإحدى الغرف أثناء ممارسة الرذيلة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
10:41 AM

مدرسة تتحول إلى "وكر" للأعمال المخلة.. فَعَلها الحارس والنيابة تحقق

أحيل برفقة آخرين إلى الجهات المصرية المختصة لاستكمال التحقيقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة ضبط شبكة للأعمال المخلة في داخل مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الساحل التعليمية، بمنطقة الساحل شرقي القاهرة.

وبحسب التحقيقات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية؛ فإن ممارسة الرذيلة كانت تتم داخل أحد الفصول بعد مغادرة الطلاب للمدرسة بتسهيل من حارس الأمن.

وأضافت أن 7 متهمين قاموا بتحويل المدرسة إلى وكر لممارسة الأعمال المخلة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات مُخلة داخل الفصول؛ من خلال استقطاب الساقطات، بمقابل مادي، مع استغلال كافة مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبطهم متلبسين بإقامة حفلة مخلة داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن مفاجأة أن حارس المدرسة يستغل المكان في الحفلات المخلة، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع الآخرين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تَلَقّت بلاغًا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، بقيام المتهم حارس المدرسة، باستغلال مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال مخلة، لبعض الساقطات، وقال إنه أثناء مباشرة عمله كمسؤول أمن بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان داخل المدرسة، وانتقل ضباط الأمن إلى المدرسة، التي ضُبِط خلالها المتهمون بإحدى الغرف أثناء ممارسة الرذيلة.

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