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أقيمت بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية.. إزالة 3 آلاف م2 تعديات بمكة

نفذتها بلدية المعابدة الفرعية بمنطقة وادي جليل وعلى مختلف الأحياء والمخططات

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضي بيضاء بمنطقة وادي جليل بمكة المكرمة مقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع، وذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف الأحياء والمخططات السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً الى أن الإزالة تمت بمشاركة عدد من أفراد الضبط الإداري ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكداً إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

من جانبه أوضح مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، إلى إزالة أرضين مسورتين مقامة بطرق عشوائية مخالفة، مشيراً إلى مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

أمانة العاصمة المقدسة أراضي بيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أقيمت بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية.. إزالة 3 آلاف م2 تعديات بمكة
سبق

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضي بيضاء بمنطقة وادي جليل بمكة المكرمة مقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع، وذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف الأحياء والمخططات السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً الى أن الإزالة تمت بمشاركة عدد من أفراد الضبط الإداري ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكداً إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

من جانبه أوضح مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، إلى إزالة أرضين مسورتين مقامة بطرق عشوائية مخالفة، مشيراً إلى مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:27 PM

أقيمت بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية.. إزالة 3 آلاف م2 تعديات بمكة

نفذتها بلدية المعابدة الفرعية بمنطقة وادي جليل وعلى مختلف الأحياء والمخططات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضي بيضاء بمنطقة وادي جليل بمكة المكرمة مقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع، وذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف الأحياء والمخططات السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً الى أن الإزالة تمت بمشاركة عدد من أفراد الضبط الإداري ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكداً إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

من جانبه أوضح مدير الإدارة الفنية بالبلدية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، إلى إزالة أرضين مسورتين مقامة بطرق عشوائية مخالفة، مشيراً إلى مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم مراقبة البناء بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات على الأراضي الحكومية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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