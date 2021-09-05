إسرائيل تعزّز قواتها على حدود غزة لاحتمال حدوث تصعيد أمني

رفعت استعداد وحدات الدفاع الجوي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، أن جيش الاحتلال يستعدّ لاحتمال حدوث تصعيد أمني في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غدًا.

وأضافت أن جيش الاحتلال عزّز القوات المرابطة على الحدود مع القطاع، ووضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت الهيئة عن مصادر في الجيش أن إسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، ولكنها في نفس الوقت مستعدة له.