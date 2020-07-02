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وفاة 3 شبان سقطت مركبتهم من أعلى "متنزه خط المزرعة" برجال ألمع

"الزيداني" لـ"سبق": التهور والسرعة وغياب المطبات والمصدات وراء تكرر الحوادث

لقي ثلاثة شبان مساء اليوم مصرعهم إثر انقلاب مركبتهم من أعلى متنزه خط المزرعة بمحافظة رجال ألمع.

وقالت مصادر مطلعة إن الحادث يرجع إلى عدة أسباب بينها السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الأمطار التي شهدها المكان، وغياب المطبات والمصدات على طريق المتنزه.

وقال نائب عشيرة أهل الشعبين، وليد بن إبراهيم جابر الزيداني: "لا تكاد تمر فترة من الزمن إلا ونسمع بوفيات من الشباب في هذا المتنزه بسبب التجمعات الكبيرة في هذا الموقع والسرعة والتفحيط ووعورة المكان"، مطالبًا بتضافر الجهود ووضع الحلول من عدة جهات لحل هذه الإشكالية.

وأكد أنه على الرغم من جهود الجهات الحكومية الواضحة إلا أنه يناشد المسؤولين بإيجاد حل جذري لذلك الطريق، وإيقاف نزيف دماء الأبرياء.

وأبدى عددٌ من المواطنين تساؤلهم عن سبب إزالة البلدية للمطبات الصناعية التي كانت بالموقع، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من السرعة والتهور، مطالبين بسرعة إعادتها للحد من تلك الحوادث القاتلة.

حادث انقلاب رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة 3 شبان سقطت مركبتهم من أعلى "متنزه خط المزرعة" برجال ألمع
سبق

لقي ثلاثة شبان مساء اليوم مصرعهم إثر انقلاب مركبتهم من أعلى متنزه خط المزرعة بمحافظة رجال ألمع.

وقالت مصادر مطلعة إن الحادث يرجع إلى عدة أسباب بينها السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الأمطار التي شهدها المكان، وغياب المطبات والمصدات على طريق المتنزه.

وقال نائب عشيرة أهل الشعبين، وليد بن إبراهيم جابر الزيداني: "لا تكاد تمر فترة من الزمن إلا ونسمع بوفيات من الشباب في هذا المتنزه بسبب التجمعات الكبيرة في هذا الموقع والسرعة والتفحيط ووعورة المكان"، مطالبًا بتضافر الجهود ووضع الحلول من عدة جهات لحل هذه الإشكالية.

وأكد أنه على الرغم من جهود الجهات الحكومية الواضحة إلا أنه يناشد المسؤولين بإيجاد حل جذري لذلك الطريق، وإيقاف نزيف دماء الأبرياء.

وأبدى عددٌ من المواطنين تساؤلهم عن سبب إزالة البلدية للمطبات الصناعية التي كانت بالموقع، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من السرعة والتهور، مطالبين بسرعة إعادتها للحد من تلك الحوادث القاتلة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:24 PM

وفاة 3 شبان سقطت مركبتهم من أعلى "متنزه خط المزرعة" برجال ألمع

"الزيداني" لـ"سبق": التهور والسرعة وغياب المطبات والمصدات وراء تكرر الحوادث

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محمد طيران - عسير
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4,152

لقي ثلاثة شبان مساء اليوم مصرعهم إثر انقلاب مركبتهم من أعلى متنزه خط المزرعة بمحافظة رجال ألمع.

وقالت مصادر مطلعة إن الحادث يرجع إلى عدة أسباب بينها السرعة الزائدة والتهور، إضافة إلى الأمطار التي شهدها المكان، وغياب المطبات والمصدات على طريق المتنزه.

وقال نائب عشيرة أهل الشعبين، وليد بن إبراهيم جابر الزيداني: "لا تكاد تمر فترة من الزمن إلا ونسمع بوفيات من الشباب في هذا المتنزه بسبب التجمعات الكبيرة في هذا الموقع والسرعة والتفحيط ووعورة المكان"، مطالبًا بتضافر الجهود ووضع الحلول من عدة جهات لحل هذه الإشكالية.

وأكد أنه على الرغم من جهود الجهات الحكومية الواضحة إلا أنه يناشد المسؤولين بإيجاد حل جذري لذلك الطريق، وإيقاف نزيف دماء الأبرياء.

وأبدى عددٌ من المواطنين تساؤلهم عن سبب إزالة البلدية للمطبات الصناعية التي كانت بالموقع، والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من السرعة والتهور، مطالبين بسرعة إعادتها للحد من تلك الحوادث القاتلة.

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