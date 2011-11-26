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جدة.. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بعد أمطار الصباح على أحياء المحافظة

متوسطة إلى غزيرة امتدادًا للحالة الجوية "سقيا" على معظم مناطق المملكة

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة من جاهزيتها؛ إثر هطول الأمطار، ووجّه مدير الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداء من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن المراكز الإسعافية في حالة تأهب وجاهزية، وهناك تنسيق مع الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح "أبو زيد" أن غرفة العمليات 997، مرتبطة لاسلكيًّا بالعمليات الموحدة 911؛ مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد بدأت تتساقط على أحياء متفرقة من جدة اعتبارًا من صباح اليوم، امتدادًا للحالة الجوية "سقيا" التي بدأت على معظم مناطق المملكة.

هيئة الهلال الأحمر محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بعد أمطار الصباح على أحياء المحافظة
سبق

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة من جاهزيتها؛ إثر هطول الأمطار، ووجّه مدير الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداء من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن المراكز الإسعافية في حالة تأهب وجاهزية، وهناك تنسيق مع الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح "أبو زيد" أن غرفة العمليات 997، مرتبطة لاسلكيًّا بالعمليات الموحدة 911؛ مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد بدأت تتساقط على أحياء متفرقة من جدة اعتبارًا من صباح اليوم، امتدادًا للحالة الجوية "سقيا" التي بدأت على معظم مناطق المملكة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
10:57 AM

جدة.. الهلال الأحمر يرفع جاهزيته بعد أمطار الصباح على أحياء المحافظة

متوسطة إلى غزيرة امتدادًا للحالة الجوية "سقيا" على معظم مناطق المملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة من جاهزيتها؛ إثر هطول الأمطار، ووجّه مدير الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي، برفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، ابتداء من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل، بعد ورود تنبيه متقدم باللون البرتقالي عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وتشغيل مواقع الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن المراكز الإسعافية في حالة تأهب وجاهزية، وهناك تنسيق مع الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وأوضح "أبو زيد" أن غرفة العمليات 997، مرتبطة لاسلكيًّا بالعمليات الموحدة 911؛ مما يسهم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.

وكانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد بدأت تتساقط على أحياء متفرقة من جدة اعتبارًا من صباح اليوم، امتدادًا للحالة الجوية "سقيا" التي بدأت على معظم مناطق المملكة.

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