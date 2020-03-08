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"العدالة": "السقطات التحكيمية" أثّرت على ترتيب فريقنا

أكدت مطالبتها بتحسين الوضع التحكيمي

أبدت إدارة نادي العدالة استياءها من الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت الادارة اعتراضها عبر بيان صحفي مرفق معه مقطع فيديو يوضح جميع الأخطاء، وجاء في نص البيان:

"نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت وما زالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل اسما غالياً علينا جميعاً وهو اسم ولي العهد".

وأضاف البيان: بالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل أصبحت الأمور أكثر سوءاً.

وتابع النادي: ونحن إذ نصدر هذا البيان والذي نرفق معه جزءاً بسيطاً من هذه

الأخطاء الفادحة، لإيضاح فداحة الأخطاء التحكيمية دون أن يحمل ذلك، تشكيكاً أو تلميحاً ضد أي لجنة أو أي فرد يعمل لخدمة الوطن الغالي.

وأرفق النادي مقطع فيديو استعرض فيه الحالات التي تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي.

العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العدالة": "السقطات التحكيمية" أثّرت على ترتيب فريقنا
سبق

أبدت إدارة نادي العدالة استياءها من الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت الادارة اعتراضها عبر بيان صحفي مرفق معه مقطع فيديو يوضح جميع الأخطاء، وجاء في نص البيان:

"نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت وما زالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل اسما غالياً علينا جميعاً وهو اسم ولي العهد".

وأضاف البيان: بالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل أصبحت الأمور أكثر سوءاً.

وتابع النادي: ونحن إذ نصدر هذا البيان والذي نرفق معه جزءاً بسيطاً من هذه

الأخطاء الفادحة، لإيضاح فداحة الأخطاء التحكيمية دون أن يحمل ذلك، تشكيكاً أو تلميحاً ضد أي لجنة أو أي فرد يعمل لخدمة الوطن الغالي.

وأرفق النادي مقطع فيديو استعرض فيه الحالات التي تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:30 PM

"العدالة": "السقطات التحكيمية" أثّرت على ترتيب فريقنا

أكدت مطالبتها بتحسين الوضع التحكيمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أبدت إدارة نادي العدالة استياءها من الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباريات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت الادارة اعتراضها عبر بيان صحفي مرفق معه مقطع فيديو يوضح جميع الأخطاء، وجاء في نص البيان:

"نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت وما زالت ترافق مباريات نادي العدالة هذا الموسم، والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري، كما أثرت على قيمة وسمعة دوري يحمل اسما غالياً علينا جميعاً وهو اسم ولي العهد".

وأضاف البيان: بالرغم من أننا تعاملنا مع كل هذا كما يمليه علينا الحدث من التمسك بالروح الرياضية، وإحالة الأمر إلى أصحاب الشأن، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل أصبحت الأمور أكثر سوءاً.

وتابع النادي: ونحن إذ نصدر هذا البيان والذي نرفق معه جزءاً بسيطاً من هذه

الأخطاء الفادحة، لإيضاح فداحة الأخطاء التحكيمية دون أن يحمل ذلك، تشكيكاً أو تلميحاً ضد أي لجنة أو أي فرد يعمل لخدمة الوطن الغالي.

وأرفق النادي مقطع فيديو استعرض فيه الحالات التي تعرض فيها الفريق لظلم تحكيمي.

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