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فيديو الذعر في كاليفورنيا.. هذه هي اللحظات الأولى لهجوم "معرض الثوم"

لقطات أظهرت حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان مع سماع دوي النيران

رصدت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن 4 أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم.

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطًا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".

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فيديو الذعر في كاليفورنيا.. هذه هي اللحظات الأولى لهجوم "معرض الثوم"
سبق

رصدت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن 4 أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم.

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطًا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:39 AM

فيديو الذعر في كاليفورنيا.. هذه هي اللحظات الأولى لهجوم "معرض الثوم"

لقطات أظهرت حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان مع سماع دوي النيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل اللحظات الأولى لهجوم إطلاق النار في مهرجان الطبخ بمدينة غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت اللقطات حالة الرعب التي أصابت رواد المهرجان وفرارهم من المكان، مع سماع دوي طلقات نارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن 4 أشخاص، قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة غيلروي، مشيرة إلى الشرطة تمكنت في وقت لاحق من قتل المهاجم.

وقالت شرطة غيلروي التي اكتفت من جهتها بالحديث عن "ضحايا"، أن "موقع الجريمة ما زال نشطًا" في مكان مهرجان الثوم على بعد نحو 48 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سان خوسيه.

وكتبت الشرطة في تغريدة: "نفكر في ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم".

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,240
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