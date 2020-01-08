روسيا وتركيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

طالبتا باتخاذ إجراءات تحقق استقرار الأوضاع

دعت تركيا وروسيا، اليوم (الأربعاء)، جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليلة 12 يناير (كانون الثاني)، وذلك بعد محادثات بين الرئيسين: التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وطالبت الدولتان في بيان مشترك أوردته "رويترز"، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار مدعومًا بالإجراءات اللازمة، التي يتعين اتخاذها من أجل استقرار الوضع على الأرض، وعودة حياة الناس اليومية في طرابلس وغيرها من المدن إلى طبيعتها.