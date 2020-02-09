النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد فرحة الأسر الأشد حاجة بتسلُّم "الإسكان التنموي" بالكدمي .. هكذا عبّرت طفلة

"الذروي": نلمس ونعيش عهد الخير .. تسخير الإمكانات لتعزيز حياة كريمة لفئات المجتمع

أن تكون في منزل غير ملائم وفجأة تنتقل أنت وأسرتك إلى منزل جديد، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ما حدث بالفعل مع عددٍ من الأسر الأشد حاجة في مركز الكدمي بمحافظة صبيا، بعد أن وفّر لهم الإسكان التنموي منازل جديدة لتخفّف عنهم أعباء الإيجار وتجنبهم عدم الاستقرار الذي عانوه لسنوات.

وتَضَمّن مقطع فيديو وثّقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثاً عن أمنيات تَحققت في أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية البر بالكدمي.

وقال عددٌ من المستفيدين، في أثناء حديثهم لـ"سبق"، إنهم لم يكونوا يحلمون بأنهم سينتقلون في يومٍ من الأيام لمساكن ملائمة تأويهم مع أسرهم، رافعين أكفّهم بالحمد والثناء لله -عزّ وجلّ-، على هذه النعمة التي كانت سبباً في إدخال الفرحة على أسرهم.

كما رصدت "سبق" مشاعر طفلة والفرح يظهر عليها؛ حيث قالت بكل براءة: "أهلاً بكم يا صديقاتي في بيتنا الجديد"، وكتبت: "أنا مبسوطة، أشكر بابا سلمان".

فيما أشاد رئيس جمعية البر الخيرية بالكدمي، عبدالرحمن الذروي؛ قائلاً: "نلمس ونعيش في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، تسخير جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية، وهذا من فضل الله -عزّ وجلّ-، ثم ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمامٍ ومتابعة في جميع المجالات ومنها الجانب التنموي"، مقدماً شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على ملف الإسكان التنموي.

يأتي هذا التسليم امتداداً لنجاحات الدولة في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ ونجاحاً للإستراتيجية التي اتبعها الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات الخيرية؛ كونها الأعرف بتفاصيل الأسر ودرجة احتياجها؛ حيث يرتبط الإسكان التنموي حالياً بالشراكة مع قاعدة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تجاوز عددها بنهاية عام 2019، الـ 360 جمعية منتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

الإسكان التنموي محافظة صبيا جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد فرحة الأسر الأشد حاجة بتسلُّم "الإسكان التنموي" بالكدمي .. هكذا عبّرت طفلة
سبق

أن تكون في منزل غير ملائم وفجأة تنتقل أنت وأسرتك إلى منزل جديد، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ما حدث بالفعل مع عددٍ من الأسر الأشد حاجة في مركز الكدمي بمحافظة صبيا، بعد أن وفّر لهم الإسكان التنموي منازل جديدة لتخفّف عنهم أعباء الإيجار وتجنبهم عدم الاستقرار الذي عانوه لسنوات.

وتَضَمّن مقطع فيديو وثّقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثاً عن أمنيات تَحققت في أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية البر بالكدمي.

وقال عددٌ من المستفيدين، في أثناء حديثهم لـ"سبق"، إنهم لم يكونوا يحلمون بأنهم سينتقلون في يومٍ من الأيام لمساكن ملائمة تأويهم مع أسرهم، رافعين أكفّهم بالحمد والثناء لله -عزّ وجلّ-، على هذه النعمة التي كانت سبباً في إدخال الفرحة على أسرهم.

كما رصدت "سبق" مشاعر طفلة والفرح يظهر عليها؛ حيث قالت بكل براءة: "أهلاً بكم يا صديقاتي في بيتنا الجديد"، وكتبت: "أنا مبسوطة، أشكر بابا سلمان".

فيما أشاد رئيس جمعية البر الخيرية بالكدمي، عبدالرحمن الذروي؛ قائلاً: "نلمس ونعيش في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، تسخير جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية، وهذا من فضل الله -عزّ وجلّ-، ثم ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمامٍ ومتابعة في جميع المجالات ومنها الجانب التنموي"، مقدماً شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على ملف الإسكان التنموي.

يأتي هذا التسليم امتداداً لنجاحات الدولة في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ ونجاحاً للإستراتيجية التي اتبعها الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات الخيرية؛ كونها الأعرف بتفاصيل الأسر ودرجة احتياجها؛ حيث يرتبط الإسكان التنموي حالياً بالشراكة مع قاعدة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تجاوز عددها بنهاية عام 2019، الـ 360 جمعية منتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:24 PM

شاهد فرحة الأسر الأشد حاجة بتسلُّم "الإسكان التنموي" بالكدمي .. هكذا عبّرت طفلة

"الذروي": نلمس ونعيش عهد الخير .. تسخير الإمكانات لتعزيز حياة كريمة لفئات المجتمع

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,707

أن تكون في منزل غير ملائم وفجأة تنتقل أنت وأسرتك إلى منزل جديد، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ما حدث بالفعل مع عددٍ من الأسر الأشد حاجة في مركز الكدمي بمحافظة صبيا، بعد أن وفّر لهم الإسكان التنموي منازل جديدة لتخفّف عنهم أعباء الإيجار وتجنبهم عدم الاستقرار الذي عانوه لسنوات.

وتَضَمّن مقطع فيديو وثّقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثاً عن أمنيات تَحققت في أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية البر بالكدمي.

وقال عددٌ من المستفيدين، في أثناء حديثهم لـ"سبق"، إنهم لم يكونوا يحلمون بأنهم سينتقلون في يومٍ من الأيام لمساكن ملائمة تأويهم مع أسرهم، رافعين أكفّهم بالحمد والثناء لله -عزّ وجلّ-، على هذه النعمة التي كانت سبباً في إدخال الفرحة على أسرهم.

كما رصدت "سبق" مشاعر طفلة والفرح يظهر عليها؛ حيث قالت بكل براءة: "أهلاً بكم يا صديقاتي في بيتنا الجديد"، وكتبت: "أنا مبسوطة، أشكر بابا سلمان".

فيما أشاد رئيس جمعية البر الخيرية بالكدمي، عبدالرحمن الذروي؛ قائلاً: "نلمس ونعيش في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، تسخير جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية، وهذا من فضل الله -عزّ وجلّ-، ثم ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمامٍ ومتابعة في جميع المجالات ومنها الجانب التنموي"، مقدماً شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على ملف الإسكان التنموي.

يأتي هذا التسليم امتداداً لنجاحات الدولة في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ ونجاحاً للإستراتيجية التي اتبعها الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات الخيرية؛ كونها الأعرف بتفاصيل الأسر ودرجة احتياجها؛ حيث يرتبط الإسكان التنموي حالياً بالشراكة مع قاعدة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تجاوز عددها بنهاية عام 2019، الـ 360 جمعية منتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,453
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,126
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,058
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,569

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة