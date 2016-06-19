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"إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس.

وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب.

الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس.

وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب.

الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:40 AM

"إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس.

وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب.

الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

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