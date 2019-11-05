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زلزال يضرب تونجا وتشيلي

وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب منطقة نييافو في تونجا.

ولم تَرِد أنباء عن إصابات أو أضرار مادية، كما لم يتم الإبلاغ عن أمواج (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بُعد133 كيلومترًا من شرقي نييافو في جنوب المحيط الهادئ، التي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة.

وقع الزلزال الساعة 11:43 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما ضرب زلزال بقوة ست درجات، أمس الاثنين، تشيلي؛ حيث تَسَبب باهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو.

ووقعت الهزة عند الساعة 6:53 مساء، وتم تحديد مركزها قرب بلدة إيلابال الشمالية، وفق المرصد الجيولوجي الأمريكي.

وقال الجهاز الوطني للطوارئ: "لم ترد تقارير عن إصابة أشخاص أو انقطاع الخدمات الأساسية أو (تضرر) البنى التحتية".

وتقع تشيلي في منطقة حزام النار، وهي طوق يحيط بحوض المحيط الهادئ يشهد نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا كبيرًا.

زلزال تونجا تشيلي

الرئيسية/ محطات

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زلزال يضرب تونجا وتشيلي
سبق

وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب منطقة نييافو في تونجا.

ولم تَرِد أنباء عن إصابات أو أضرار مادية، كما لم يتم الإبلاغ عن أمواج (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بُعد133 كيلومترًا من شرقي نييافو في جنوب المحيط الهادئ، التي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة.

وقع الزلزال الساعة 11:43 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما ضرب زلزال بقوة ست درجات، أمس الاثنين، تشيلي؛ حيث تَسَبب باهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو.

ووقعت الهزة عند الساعة 6:53 مساء، وتم تحديد مركزها قرب بلدة إيلابال الشمالية، وفق المرصد الجيولوجي الأمريكي.

وقال الجهاز الوطني للطوارئ: "لم ترد تقارير عن إصابة أشخاص أو انقطاع الخدمات الأساسية أو (تضرر) البنى التحتية".

وتقع تشيلي في منطقة حزام النار، وهي طوق يحيط بحوض المحيط الهادئ يشهد نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا كبيرًا.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:30 AM

زلزال يضرب تونجا وتشيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، بالقرب منطقة نييافو في تونجا.

ولم تَرِد أنباء عن إصابات أو أضرار مادية، كما لم يتم الإبلاغ عن أمواج (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بُعد133 كيلومترًا من شرقي نييافو في جنوب المحيط الهادئ، التي يقطنها نحو أربعة آلاف نسمة.

وقع الزلزال الساعة 11:43 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما ضرب زلزال بقوة ست درجات، أمس الاثنين، تشيلي؛ حيث تَسَبب باهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو.

ووقعت الهزة عند الساعة 6:53 مساء، وتم تحديد مركزها قرب بلدة إيلابال الشمالية، وفق المرصد الجيولوجي الأمريكي.

وقال الجهاز الوطني للطوارئ: "لم ترد تقارير عن إصابة أشخاص أو انقطاع الخدمات الأساسية أو (تضرر) البنى التحتية".

وتقع تشيلي في منطقة حزام النار، وهي طوق يحيط بحوض المحيط الهادئ يشهد نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا كبيرًا.

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