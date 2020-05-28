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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

إيران.. 2258 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أصبح إجمالي الوفيات 7627 والإصابات 143849

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 143849 مصابًا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627".

ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إيران.. 2258 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 143849 مصابًا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627".

ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:12 PM

إيران.. 2258 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أصبح إجمالي الوفيات 7627 والإصابات 143849

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 143849 مصابًا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627".

ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصًا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة.

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