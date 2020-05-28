إيران.. 2258 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أصبح إجمالي الوفيات 7627 والإصابات 143849

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2258 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 143849 مصابًا، بينهم 2543 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 7627".



ووفق روسيا اليوم لفتت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إرتفع إلى 112988 شخصًا.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2080 إصابة جديدة بالفيروس و56 حالة وفاة.