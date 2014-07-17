"المالية" تنشر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نشرت وزارة المالية، تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

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يشار إلى أن النظام الجديد يُسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.