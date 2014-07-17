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"المالية" تنشر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نشرت وزارة المالية، تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

bit.ly/2xPK0bq

يشار إلى أن النظام الجديد يُسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تنشر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
سبق

نشرت وزارة المالية، تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

bit.ly/2xPK0bq

يشار إلى أن النظام الجديد يُسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:30 AM

"المالية" تنشر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,212

نشرت وزارة المالية، تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

bit.ly/2xPK0bq

يشار إلى أن النظام الجديد يُسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
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29 مليار ..

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