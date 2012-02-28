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"آل الشيخ" عضواً بمجلس إدراة نادي "السروات" بالنماص

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تكليف عوض بن ظافر آل الشيخ عضواً في مجلس إدارة نادي "السروات" بمحافظة النماص.

وعُين عوض آل الشيخ رئيساً للجنة الإعلامية بالتنمية السياحية وعضواً بها، وعضواً في المجلس البلدي بمركز بني عمرو، وأميناً للمركز الإعلامي بالمحافظة، وعضواً بمجلس إدارة صحيفة "النماص اليوم"، وعضواً بنادي عسير الفوتوغرافي.

واستضاف "آل الشيخ" العديد من الشخصيات الإعلامية على مستوى الخليج لزيارة المحافظة، كما رشح ممثلاً إعلامياً لمحافظة النماص في ملتقى ألوان السعودية بالرياض.

جدير بالذكر أن عوض آل الشيخ حاصل على البكالوريوس "تخصص رياضيات" من جامعة الملك عبدالعزيز، وحاصل على دبلوم عام في التربية من جامعة الملك خالد.

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"آل الشيخ" عضواً بمجلس إدراة نادي "السروات" بالنماص
سبق

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تكليف عوض بن ظافر آل الشيخ عضواً في مجلس إدارة نادي "السروات" بمحافظة النماص.

وعُين عوض آل الشيخ رئيساً للجنة الإعلامية بالتنمية السياحية وعضواً بها، وعضواً في المجلس البلدي بمركز بني عمرو، وأميناً للمركز الإعلامي بالمحافظة، وعضواً بمجلس إدارة صحيفة "النماص اليوم"، وعضواً بنادي عسير الفوتوغرافي.

واستضاف "آل الشيخ" العديد من الشخصيات الإعلامية على مستوى الخليج لزيارة المحافظة، كما رشح ممثلاً إعلامياً لمحافظة النماص في ملتقى ألوان السعودية بالرياض.

جدير بالذكر أن عوض آل الشيخ حاصل على البكالوريوس "تخصص رياضيات" من جامعة الملك عبدالعزيز، وحاصل على دبلوم عام في التربية من جامعة الملك خالد.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
05:37 PM

"آل الشيخ" عضواً بمجلس إدراة نادي "السروات" بالنماص

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تكليف عوض بن ظافر آل الشيخ عضواً في مجلس إدارة نادي "السروات" بمحافظة النماص.

وعُين عوض آل الشيخ رئيساً للجنة الإعلامية بالتنمية السياحية وعضواً بها، وعضواً في المجلس البلدي بمركز بني عمرو، وأميناً للمركز الإعلامي بالمحافظة، وعضواً بمجلس إدارة صحيفة "النماص اليوم"، وعضواً بنادي عسير الفوتوغرافي.

واستضاف "آل الشيخ" العديد من الشخصيات الإعلامية على مستوى الخليج لزيارة المحافظة، كما رشح ممثلاً إعلامياً لمحافظة النماص في ملتقى ألوان السعودية بالرياض.

جدير بالذكر أن عوض آل الشيخ حاصل على البكالوريوس "تخصص رياضيات" من جامعة الملك عبدالعزيز، وحاصل على دبلوم عام في التربية من جامعة الملك خالد.

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