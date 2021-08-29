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شاهد.. إتلاف 17 طن ملابس مستعملة بعد ضبط مستودع مخالف بجدة

تقوده عمالة أفريقية تتّخذ من الكرنتينة مقرًّا لها وكذلك سوق الصواريخ

أتلفت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، "17" طنًّا من الملابس المستعملة؛ حيث جرى ضبط مستودع يستغله عدد من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بحي "بترومين".

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس أحمد علي الزهراني، أن الموقع مخالف لجميع الاشتراطات؛ حيث جرى اتخاذ اللازم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته وفق الطرق الصحية المتبعة حسب التعليمات والأنظمة البلدية والإجراءات النظامية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرّة في إزالة كافة المخالفات البلدية ومتابعة حملات مكافحة التشوُّه البصري.

يشار إلى أن سوق حي الكرنتينة بجنوب جدة يشهد عصر كل جمعة بيع ملابس مستعملة بواسطة عمالة أفريقية مخالفة، وكذلك سوق الصواريخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إتلاف 17 طن ملابس مستعملة بعد ضبط مستودع مخالف بجدة
سبق

أتلفت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، "17" طنًّا من الملابس المستعملة؛ حيث جرى ضبط مستودع يستغله عدد من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بحي "بترومين".

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس أحمد علي الزهراني، أن الموقع مخالف لجميع الاشتراطات؛ حيث جرى اتخاذ اللازم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته وفق الطرق الصحية المتبعة حسب التعليمات والأنظمة البلدية والإجراءات النظامية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرّة في إزالة كافة المخالفات البلدية ومتابعة حملات مكافحة التشوُّه البصري.

يشار إلى أن سوق حي الكرنتينة بجنوب جدة يشهد عصر كل جمعة بيع ملابس مستعملة بواسطة عمالة أفريقية مخالفة، وكذلك سوق الصواريخ.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
01:43 PM

شاهد.. إتلاف 17 طن ملابس مستعملة بعد ضبط مستودع مخالف بجدة

تقوده عمالة أفريقية تتّخذ من الكرنتينة مقرًّا لها وكذلك سوق الصواريخ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
7,077

أتلفت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، "17" طنًّا من الملابس المستعملة؛ حيث جرى ضبط مستودع يستغله عدد من العمالة المخالفة في تخزين الملابس بحي "بترومين".

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس أحمد علي الزهراني، أن الموقع مخالف لجميع الاشتراطات؛ حيث جرى اتخاذ اللازم ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته وفق الطرق الصحية المتبعة حسب التعليمات والأنظمة البلدية والإجراءات النظامية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرّة في إزالة كافة المخالفات البلدية ومتابعة حملات مكافحة التشوُّه البصري.

يشار إلى أن سوق حي الكرنتينة بجنوب جدة يشهد عصر كل جمعة بيع ملابس مستعملة بواسطة عمالة أفريقية مخالفة، وكذلك سوق الصواريخ.

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