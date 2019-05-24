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"أعمال" تختتم دورة مهارات سوق العمل.. بمشاركة 82 موظفًا

تجسيدًا لرؤية 2030 فيما يخص الاعتماد على التطوير والتنمية

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض، دورة مهارات سوق العمل للموظفين، بمشاركة 82 موظفًا من شركات القطاع الخاص، والتي استمرت ثلاثة أيام، وقدّمها المدرب ماجد المغربي.

وتضمّنت الدورةُ التركيزَ على سبل تنمية قدرات الموظفين المهنية وقدراتهم، ومهارات التواصل لديهم، إضافة إلى الأساليب الصحيحة لخلق بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى أبرز عناصر رفع الهمم لدى الموظفين، وكذلك سرعة الاستجابة، ورفع الإنتاجية، ودور الموظف في الإسهام بالتنمية الوطنية، وأهمية الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنشأة، وكذلك النتائج الإيجابية وثمرات العمل الجماعي.

من جهته قال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي: الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال تجسيد رؤية 2030، للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى اكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

جدير بالذكر أن جمعية "أعمال" تسعى للاستثمار في فئة الشباب، وزيادة ثقافة الإنتاج في المجتمع المحلي والإسهام في التنمية الاجتماعية؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين، وتمكينهم من العمل وفتح آفاق المستقبل أمامهم، والاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتحسين مستواهم المعيشي، وتذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

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"أعمال" تختتم دورة مهارات سوق العمل.. بمشاركة 82 موظفًا
سبق

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض، دورة مهارات سوق العمل للموظفين، بمشاركة 82 موظفًا من شركات القطاع الخاص، والتي استمرت ثلاثة أيام، وقدّمها المدرب ماجد المغربي.

وتضمّنت الدورةُ التركيزَ على سبل تنمية قدرات الموظفين المهنية وقدراتهم، ومهارات التواصل لديهم، إضافة إلى الأساليب الصحيحة لخلق بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى أبرز عناصر رفع الهمم لدى الموظفين، وكذلك سرعة الاستجابة، ورفع الإنتاجية، ودور الموظف في الإسهام بالتنمية الوطنية، وأهمية الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنشأة، وكذلك النتائج الإيجابية وثمرات العمل الجماعي.

من جهته قال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي: الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال تجسيد رؤية 2030، للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى اكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

جدير بالذكر أن جمعية "أعمال" تسعى للاستثمار في فئة الشباب، وزيادة ثقافة الإنتاج في المجتمع المحلي والإسهام في التنمية الاجتماعية؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين، وتمكينهم من العمل وفتح آفاق المستقبل أمامهم، والاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتحسين مستواهم المعيشي، وتذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:14 PM

"أعمال" تختتم دورة مهارات سوق العمل.. بمشاركة 82 موظفًا

تجسيدًا لرؤية 2030 فيما يخص الاعتماد على التطوير والتنمية

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حمد الفراج - الرياض
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اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض، دورة مهارات سوق العمل للموظفين، بمشاركة 82 موظفًا من شركات القطاع الخاص، والتي استمرت ثلاثة أيام، وقدّمها المدرب ماجد المغربي.

وتضمّنت الدورةُ التركيزَ على سبل تنمية قدرات الموظفين المهنية وقدراتهم، ومهارات التواصل لديهم، إضافة إلى الأساليب الصحيحة لخلق بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى أبرز عناصر رفع الهمم لدى الموظفين، وكذلك سرعة الاستجابة، ورفع الإنتاجية، ودور الموظف في الإسهام بالتنمية الوطنية، وأهمية الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنشأة، وكذلك النتائج الإيجابية وثمرات العمل الجماعي.

من جهته قال المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق عبدالله القشعمي: الجمعية تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال تجسيد رؤية 2030، للانتقال إلى التنمية ولتطوير مستوى الفرد في المجتمع ونقل مستفيدي الجمعية من الحاجة إلى الكفاف والغنى وتمكينهم في سوق العمل، إضافة إلى اكساب مستفيدي الجمعية مهارات ومعارف من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي تقام لهم.

جدير بالذكر أن جمعية "أعمال" تسعى للاستثمار في فئة الشباب، وزيادة ثقافة الإنتاج في المجتمع المحلي والإسهام في التنمية الاجتماعية؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للمستفيدين، وتمكينهم من العمل وفتح آفاق المستقبل أمامهم، والاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتحسين مستواهم المعيشي، وتذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

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