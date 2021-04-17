خادم الحرمين يتلقى تهنئة من الرئيس التونسي بحلول شهر رمضان

خلال اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التونسي على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.