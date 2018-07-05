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اللجنة المنظمة لبطولة تبوك: أنهينا الترتيبات ونبحث مع "الرياضة" تحديد الموعد

في نسختها الثالثة بمشاركة ست فِرَق محلية وعربية خلال صيف هذا العام

أوضحت اللجنة المنظمة لبطولة تبوك الدولية، أنها أتمّت كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الثالثة، بمشاركة ست فِرَق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وقالت: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن الموعد الجديد لانطلاقة الدوري وكذلك روزنامة البطولة العربية للأندية، والموعد الجديد لمباراة السوبر السعودي؛ مما دعا الأندية السعودية والعربية المشاركة في البطولة إلى تغيير برامج استعداداتها للموسم الجديد، والحرص على أن تواصل البطولة نجاحاتها وتحقق أهدافها، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل شيخ؛ فإن اللجنة تعمل حالياً بالتباحث مع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة.

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اللجنة المنظمة لبطولة تبوك: أنهينا الترتيبات ونبحث مع "الرياضة" تحديد الموعد
سبق

أوضحت اللجنة المنظمة لبطولة تبوك الدولية، أنها أتمّت كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الثالثة، بمشاركة ست فِرَق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وقالت: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن الموعد الجديد لانطلاقة الدوري وكذلك روزنامة البطولة العربية للأندية، والموعد الجديد لمباراة السوبر السعودي؛ مما دعا الأندية السعودية والعربية المشاركة في البطولة إلى تغيير برامج استعداداتها للموسم الجديد، والحرص على أن تواصل البطولة نجاحاتها وتحقق أهدافها، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل شيخ؛ فإن اللجنة تعمل حالياً بالتباحث مع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:06 PM

اللجنة المنظمة لبطولة تبوك: أنهينا الترتيبات ونبحث مع "الرياضة" تحديد الموعد

في نسختها الثالثة بمشاركة ست فِرَق محلية وعربية خلال صيف هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أوضحت اللجنة المنظمة لبطولة تبوك الدولية، أنها أتمّت كل الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة في نسختها الثالثة، بمشاركة ست فِرَق محلية وعربية خلال صيف هذا العام.

وقالت: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن الموعد الجديد لانطلاقة الدوري وكذلك روزنامة البطولة العربية للأندية، والموعد الجديد لمباراة السوبر السعودي؛ مما دعا الأندية السعودية والعربية المشاركة في البطولة إلى تغيير برامج استعداداتها للموسم الجديد، والحرص على أن تواصل البطولة نجاحاتها وتحقق أهدافها، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل شيخ؛ فإن اللجنة تعمل حالياً بالتباحث مع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم على تحديد موعد آخر مناسب لإقامة البطولة.

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