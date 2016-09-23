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"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.

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مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة
سبق

سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:23 AM

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.

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