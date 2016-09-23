مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.
سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.
سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.
سجلت مصر 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 298988 من ضمنهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.