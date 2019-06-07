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"دوائي": تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران وتحذر من التوقف المفاجئ

أصدرت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) بيانًا توضيحيًا عما تم تداوله أخيرًا عن أدوية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (القلق) وخطرها وضرورة إيقاف استخدامها.

وقالت جمعية "دوائي" إشارة إلى ما تم تداوله أخيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذه الأدوية مما أثار التخوف لدى المستخدمين لها، نود توضيح الآتي: يصاحب الطيران أو بعض الأماكن المرتفعة لدى بعض الأشخاص حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية ومنها القلق واضطرابات المزاج وغيرها من الاضطرابات المختلفة، ومن الحالات المصاحبة للقلق والمصنفة من منظمة الصحة العالمية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (Phobia of Flying) ونوبات الهلع (Panic Attacks) والتي تحتاج في حالات معينة إلى تدخل في العلاج السلوكي وكذلك الدوائي.

وتوقف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة للمصاب بفوبيا الطيران (القلق) – لا سمح الله -.

‏مشددة على توصيات، منها عدم التوقف أبدًا عن استخدام الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات وضرورة الالتزام بتوصيات الطبيب المعالج، وكذلك أهمية دعم الأسرة والأصدقاء لمن يعاني فوبيا الطيران. وعدم استخدام الأدوية الوصفية من دون وصفة طبية ومراجعة الطبيب المختص لما قد يكون لها من أعراض جانبية. كما نوهت بضرورة استشارة الصيدلي والاطلاع على النشرة الداخلية في حالة الأدوية اللاوصفية.

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"دوائي": تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران وتحذر من التوقف المفاجئ
سبق

أصدرت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) بيانًا توضيحيًا عما تم تداوله أخيرًا عن أدوية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (القلق) وخطرها وضرورة إيقاف استخدامها.

وقالت جمعية "دوائي" إشارة إلى ما تم تداوله أخيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذه الأدوية مما أثار التخوف لدى المستخدمين لها، نود توضيح الآتي: يصاحب الطيران أو بعض الأماكن المرتفعة لدى بعض الأشخاص حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية ومنها القلق واضطرابات المزاج وغيرها من الاضطرابات المختلفة، ومن الحالات المصاحبة للقلق والمصنفة من منظمة الصحة العالمية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (Phobia of Flying) ونوبات الهلع (Panic Attacks) والتي تحتاج في حالات معينة إلى تدخل في العلاج السلوكي وكذلك الدوائي.

وتوقف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة للمصاب بفوبيا الطيران (القلق) – لا سمح الله -.

‏مشددة على توصيات، منها عدم التوقف أبدًا عن استخدام الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات وضرورة الالتزام بتوصيات الطبيب المعالج، وكذلك أهمية دعم الأسرة والأصدقاء لمن يعاني فوبيا الطيران. وعدم استخدام الأدوية الوصفية من دون وصفة طبية ومراجعة الطبيب المختص لما قد يكون لها من أعراض جانبية. كما نوهت بضرورة استشارة الصيدلي والاطلاع على النشرة الداخلية في حالة الأدوية اللاوصفية.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:01 PM

"دوائي": تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران وتحذر من التوقف المفاجئ

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
5,163

أصدرت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) بيانًا توضيحيًا عما تم تداوله أخيرًا عن أدوية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (القلق) وخطرها وضرورة إيقاف استخدامها.

وقالت جمعية "دوائي" إشارة إلى ما تم تداوله أخيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذه الأدوية مما أثار التخوف لدى المستخدمين لها، نود توضيح الآتي: يصاحب الطيران أو بعض الأماكن المرتفعة لدى بعض الأشخاص حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية ومنها القلق واضطرابات المزاج وغيرها من الاضطرابات المختلفة، ومن الحالات المصاحبة للقلق والمصنفة من منظمة الصحة العالمية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (Phobia of Flying) ونوبات الهلع (Panic Attacks) والتي تحتاج في حالات معينة إلى تدخل في العلاج السلوكي وكذلك الدوائي.

وتوقف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة للمصاب بفوبيا الطيران (القلق) – لا سمح الله -.

‏مشددة على توصيات، منها عدم التوقف أبدًا عن استخدام الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات وضرورة الالتزام بتوصيات الطبيب المعالج، وكذلك أهمية دعم الأسرة والأصدقاء لمن يعاني فوبيا الطيران. وعدم استخدام الأدوية الوصفية من دون وصفة طبية ومراجعة الطبيب المختص لما قد يكون لها من أعراض جانبية. كما نوهت بضرورة استشارة الصيدلي والاطلاع على النشرة الداخلية في حالة الأدوية اللاوصفية.

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