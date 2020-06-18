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للفحص من المركبة.. "الصحة" تتسلّم من "التعاونية للتأمين" مجموعة من مراكز "تأكد"

تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للمساهمة في دعم جهود الوزارة

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسليمها لوزارة الصحة مجموعة من مراكز "تأكد" للفحص الموسع من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي قامت الشركة بتصميمها وتنفيذها وتحمّل تكاليف إنشائها، وذلك ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة وانجاح استراتيجيتها في مكافحة فيروس كورونا من خلال التوسع في عمليات الفحص، ضمن حملة المسح النشط التي تنفذها الوزارة للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

وقد قام فريق من قياديي ومواهب التعاونية بقيادة عمليات تصميم وإنشاء 21 مركزاً للفحص من المركبة ما بين ثابتة ومتنقلة، تم تسليم مجموعة منها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام وجدة، وجارٍ حالياً استكمال إنشاء مجموعة أخرى في المزيد من المدن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.

وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل تشغيل مراكز الفحص من المركبة التي أنشأتها التعاونية، حيث تستقبل وتقوم بعمليات الفحص لأكثر من 8000 زائر من داخل مركباتهم يومياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف فحص يومياً، ويحتوي كل مركز على 10-14 مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. إضافة إلى التوجيه من خلال النظم والتطبيقات الإلكترونية للالتزام بإجراءات الوقاية.

وقد تم تجهيز المراكز بأنظمة مراقبة وحماية من الحريق ومرافق مخصصة للكادر الطبي المشغل للمراكز، كما يتم تطهير المراكز بشكل دوري والمركبات تلقائياً لدى مغادرة الزائر للمركز. وكل ذلك بإشراف طاقم طبي وفني مؤهل ومدرب من قِبل وزارة الصحة.

شركة التعاونية للتأمين وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للفحص من المركبة.. "الصحة" تتسلّم من "التعاونية للتأمين" مجموعة من مراكز "تأكد"
سبق

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسليمها لوزارة الصحة مجموعة من مراكز "تأكد" للفحص الموسع من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي قامت الشركة بتصميمها وتنفيذها وتحمّل تكاليف إنشائها، وذلك ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة وانجاح استراتيجيتها في مكافحة فيروس كورونا من خلال التوسع في عمليات الفحص، ضمن حملة المسح النشط التي تنفذها الوزارة للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

وقد قام فريق من قياديي ومواهب التعاونية بقيادة عمليات تصميم وإنشاء 21 مركزاً للفحص من المركبة ما بين ثابتة ومتنقلة، تم تسليم مجموعة منها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام وجدة، وجارٍ حالياً استكمال إنشاء مجموعة أخرى في المزيد من المدن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.

وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل تشغيل مراكز الفحص من المركبة التي أنشأتها التعاونية، حيث تستقبل وتقوم بعمليات الفحص لأكثر من 8000 زائر من داخل مركباتهم يومياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف فحص يومياً، ويحتوي كل مركز على 10-14 مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. إضافة إلى التوجيه من خلال النظم والتطبيقات الإلكترونية للالتزام بإجراءات الوقاية.

وقد تم تجهيز المراكز بأنظمة مراقبة وحماية من الحريق ومرافق مخصصة للكادر الطبي المشغل للمراكز، كما يتم تطهير المراكز بشكل دوري والمركبات تلقائياً لدى مغادرة الزائر للمركز. وكل ذلك بإشراف طاقم طبي وفني مؤهل ومدرب من قِبل وزارة الصحة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:04 AM

للفحص من المركبة.. "الصحة" تتسلّم من "التعاونية للتأمين" مجموعة من مراكز "تأكد"

تأتي ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للمساهمة في دعم جهود الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسليمها لوزارة الصحة مجموعة من مراكز "تأكد" للفحص الموسع من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي قامت الشركة بتصميمها وتنفيذها وتحمّل تكاليف إنشائها، وذلك ضمن المبادرات التي تقوم بها الشركة للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة وانجاح استراتيجيتها في مكافحة فيروس كورونا من خلال التوسع في عمليات الفحص، ضمن حملة المسح النشط التي تنفذها الوزارة للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

وقد قام فريق من قياديي ومواهب التعاونية بقيادة عمليات تصميم وإنشاء 21 مركزاً للفحص من المركبة ما بين ثابتة ومتنقلة، تم تسليم مجموعة منها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام وجدة، وجارٍ حالياً استكمال إنشاء مجموعة أخرى في المزيد من المدن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتبعاً للمعايير المعتمدة من الوزارة.

وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل تشغيل مراكز الفحص من المركبة التي أنشأتها التعاونية، حيث تستقبل وتقوم بعمليات الفحص لأكثر من 8000 زائر من داخل مركباتهم يومياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف فحص يومياً، ويحتوي كل مركز على 10-14 مساراً للمركبات، ومسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. إضافة إلى التوجيه من خلال النظم والتطبيقات الإلكترونية للالتزام بإجراءات الوقاية.

وقد تم تجهيز المراكز بأنظمة مراقبة وحماية من الحريق ومرافق مخصصة للكادر الطبي المشغل للمراكز، كما يتم تطهير المراكز بشكل دوري والمركبات تلقائياً لدى مغادرة الزائر للمركز. وكل ذلك بإشراف طاقم طبي وفني مؤهل ومدرب من قِبل وزارة الصحة.

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