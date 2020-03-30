"كورونا" يفتك بنحو 36 ألفًا في العالم..75 % منهم أوروبيون

إيطاليا تتصدر الدول الأكثر تسجيلاً تليها إسبانيا ثم الصين

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم، نحو 75 بالمائة منها في أوروبا، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين)، استنادًا إلى مصادر رسمية.

وسجلت 35,905 حالات وفاة بالفيروس، 26,076 منها في أوروبا حتى الساعة 16,15 ت غ من اليوم.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات مع 11,591 حالة تليها إسبانيا مع 7,340 حالة ثم الصين 3,304 حالات.

وتخطت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 740 ألفًا في 183 بلدًا ومنطقة، 408,203 منها في أوروبا، ونحو 150,000 في الولايات المتحدة وكندا.