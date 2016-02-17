روسيا تنشر 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا

"هاريس" ستلتقي "زيلينسكي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن روسيا "عززت" وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن "سبعة آلاف عسكري"، وصل بعضهم الأربعاء، واصفًا إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه "كاذب".

وقال المسؤول الأمريكي: بإمكان روسيا "في أي لحظة" اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وتقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي؛ لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك.

وأضاف: زعم روسيا سحبها قوات متمركزة على الحدود مع أوكرانيا "زائف"، على حد تعبيره.

وأردف: موسكو قالت أمس إنها تسحب قوات من على الحدود مع أوكرانيا، وقد اجتذبوا الكثير من الاهتمام بسبب هذا الزعم، سواء هنا أو حول العالم، لكننا نعلم الآن أنه زائف.

وقالت شركة أمريكية خاصة اليوم الخميس: إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن روسيا سحبت عتادًا عسكريًّا من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتادًا آخر وصل إلى هناك، وإن روسيا لا تزال لديها الكثير من القوات والعتاد بالقرب من جارتها السوفيتية السابقة.

وبحسب "رويترز"، لم يتسنّ التحقق من الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وتتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

في المقابل، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية، وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة: إن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالي ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية، موضحة الوزارة أن عشرة مواكب عسكرية غادرت شبه جزيرة القرم بعد انتهاء المناورات.

وكانت دول غربية حذرت الأربعاء من تزايد الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع تأكيد موسكو على الانسحاب.

وأعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت.



وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض: إن اللقاء بين هاريس وزيلينسكي "سيشكّل فرصة حقيقية لتأكيد التزامنا سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف أن برنامج اللقاءات الدبلوماسية لنائبة الرئيس التي ستلقي كلمة في اليوم الثاني من المؤتمر السبت، "مكثف جدًا".