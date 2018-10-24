النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 35 موقعاً حول المملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، ومقر الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في فرع وزارة التجارة، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة يوم لكل منهما، بينما تقدم الخدمة في خمس مدارس للبنين في محافظة عنيزة، وهي: متوسطة الأنصاري ومتوسطة القادسية ومتوسطة حسان بن ثابت ومتوسطة محمد المانع وثانوية قرطبة ومدارس عنيزة، وخمس مدارس بنات، وهي: الثانوية الثانية عشرة والثانوية العاشرة والثانوية الأولى والثانوية التاسعة وثانوية النخبة الأهلية بواقع يوم واحد لكل مدرسة.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة، اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في الثانوية العامة للبنات بمحافظة بقيق، ويوم غد الإثنين للرجال في بلدية الظهران لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لمدة يوم، وللرجال في مركز هجرة الفردانية لمدة يوم وفي دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء لمدة يومين، وللنساء في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن لمدة يوم، وفي الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء ومستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في البنك السعودي الفرنسي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة، وفي الشؤون الاجتماعية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما وفي مركز باشوت بمحافظة بلقرن لمدة يومين، وللرجال في مركز الضمان الاجتماعي بمحافظة النماص لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر مركز العسران بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر جامعة الباحة والمدرسة النموذجية ببلجرشي لمدة أربعة أيام لكل منهما، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز العمارية لمدة أسبوع.

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، كما تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 35 موقعاً حول المملكة
سبق

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، ومقر الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في فرع وزارة التجارة، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة يوم لكل منهما، بينما تقدم الخدمة في خمس مدارس للبنين في محافظة عنيزة، وهي: متوسطة الأنصاري ومتوسطة القادسية ومتوسطة حسان بن ثابت ومتوسطة محمد المانع وثانوية قرطبة ومدارس عنيزة، وخمس مدارس بنات، وهي: الثانوية الثانية عشرة والثانوية العاشرة والثانوية الأولى والثانوية التاسعة وثانوية النخبة الأهلية بواقع يوم واحد لكل مدرسة.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة، اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في الثانوية العامة للبنات بمحافظة بقيق، ويوم غد الإثنين للرجال في بلدية الظهران لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لمدة يوم، وللرجال في مركز هجرة الفردانية لمدة يوم وفي دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء لمدة يومين، وللنساء في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن لمدة يوم، وفي الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء ومستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في البنك السعودي الفرنسي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة، وفي الشؤون الاجتماعية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما وفي مركز باشوت بمحافظة بلقرن لمدة يومين، وللرجال في مركز الضمان الاجتماعي بمحافظة النماص لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر مركز العسران بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر جامعة الباحة والمدرسة النموذجية ببلجرشي لمدة أربعة أيام لكل منهما، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز العمارية لمدة أسبوع.

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، كما تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:26 PM

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 35 موقعاً حول المملكة

ضمن "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
678

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، ومقر الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في فرع وزارة التجارة، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة يوم لكل منهما، بينما تقدم الخدمة في خمس مدارس للبنين في محافظة عنيزة، وهي: متوسطة الأنصاري ومتوسطة القادسية ومتوسطة حسان بن ثابت ومتوسطة محمد المانع وثانوية قرطبة ومدارس عنيزة، وخمس مدارس بنات، وهي: الثانوية الثانية عشرة والثانوية العاشرة والثانوية الأولى والثانوية التاسعة وثانوية النخبة الأهلية بواقع يوم واحد لكل مدرسة.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة، اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في الثانوية العامة للبنات بمحافظة بقيق، ويوم غد الإثنين للرجال في بلدية الظهران لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لمدة يوم، وللرجال في مركز هجرة الفردانية لمدة يوم وفي دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء لمدة يومين، وللنساء في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن لمدة يوم، وفي الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء ومستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في البنك السعودي الفرنسي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة، وفي الشؤون الاجتماعية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما وفي مركز باشوت بمحافظة بلقرن لمدة يومين، وللرجال في مركز الضمان الاجتماعي بمحافظة النماص لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر مركز العسران بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرّمة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر جامعة الباحة والمدرسة النموذجية ببلجرشي لمدة أربعة أيام لكل منهما، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز العمارية لمدة أسبوع.

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، كما تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة