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محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطرالمبارك

دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمشايخ، ومسؤولي الإدارت الحكومية، وعدد من المثقفين بالمحافظة.

وبادل محافظ الطائف الجميع التهنئة؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطرالمبارك
سبق

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمشايخ، ومسؤولي الإدارت الحكومية، وعدد من المثقفين بالمحافظة.

وبادل محافظ الطائف الجميع التهنئة؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
12:20 PM

محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطرالمبارك

دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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290

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمشايخ، ومسؤولي الإدارت الحكومية، وعدد من المثقفين بالمحافظة.

وبادل محافظ الطائف الجميع التهنئة؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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