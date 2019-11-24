تقارير اقتصادية: أسعار النفط قد تقفز لـ100 دولار خلال الأشهر المقبلة

محلل يقلل من أهمية القرار الأمريكي بسحب 50 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي

كشفت تقارير اقتصادية دولية عن ارتفاع متوقع في سعر خام النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول من 2022.

وقال محلل أسواق الطاقة “ستيفن شورك” في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، إنه على الرغم من قرار الولايات المتحدة بسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها بالتنسيق مع عدد من الدول من بينها الصين والهند؛ فإن الأسعار قد ترتفع.

وأضاف: "لن تنجح هذه الإجراءات في كبح الأسعار؛ لأن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لدى أي دولة ليس موجودًا لمحاولة التلاعب في الأسعار، لكنه يعوض اضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل وغير المتوقعة".

وشدد على أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل في حالة كان شتاء نصف الكرة الشمالي باردًا في العام الحالي.

وخفض "شورك" من أهمية الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن اتجاهها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي لديها، واحتمالية اتجاه شركائها لسحب مستوى 50 مليون برميل إضافي يعادل يومًا واحدًا فقط من مستوى الطلب العالمي على النفط.