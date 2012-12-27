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رئيس بايونتيك: نحتاج تطعيم 70% من العالم للعودة إلى الحياة الطبيعية

قال: نتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح الذي تم تطويره مع شركة فايزر

كشف أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بايونتيك»، أن شركته تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021.

وأضاف "شاهين"، أن ثمة حاجة لتطعيم 70% من العالم بحلول الشتاء المقبل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أن شركته منفتحة على التعاون مع الآخرين؛ لأنها تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد-19 الذي تم تطويره مع شركة فايزر.

وقال شاهين: نريد إنتاج أكثر من مليار جرعة مع (فايزر) العام المقبل، نحتاج إلى توزيعها على أكثر من 80 دولة.

وأضاف: هذا ليس سهلًا، فاللقاحات تُصنع بطريقة معقدة، سنبدأ التعاون مع الشركات الأخرى مرة أخرى.

وأردف: «إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة السعة الإنتاجية، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أن بإمكاننا زيادتها. ليست لدينا خطة مضمونة بعد».

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على اللقاح الذي أنتجته شركة «بايونتيك» الألمانية وشركة «فايزر» الأمريكية العملاقة، الذي ثبتت فاعليته بنسبة 95% في منع مرض «كوفيد-19»، ويتم إعطاء اللقاح بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

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رئيس بايونتيك: نحتاج تطعيم 70% من العالم للعودة إلى الحياة الطبيعية
سبق

كشف أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بايونتيك»، أن شركته تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021.

وأضاف "شاهين"، أن ثمة حاجة لتطعيم 70% من العالم بحلول الشتاء المقبل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أن شركته منفتحة على التعاون مع الآخرين؛ لأنها تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد-19 الذي تم تطويره مع شركة فايزر.

وقال شاهين: نريد إنتاج أكثر من مليار جرعة مع (فايزر) العام المقبل، نحتاج إلى توزيعها على أكثر من 80 دولة.

وأضاف: هذا ليس سهلًا، فاللقاحات تُصنع بطريقة معقدة، سنبدأ التعاون مع الشركات الأخرى مرة أخرى.

وأردف: «إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة السعة الإنتاجية، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أن بإمكاننا زيادتها. ليست لدينا خطة مضمونة بعد».

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على اللقاح الذي أنتجته شركة «بايونتيك» الألمانية وشركة «فايزر» الأمريكية العملاقة، الذي ثبتت فاعليته بنسبة 95% في منع مرض «كوفيد-19»، ويتم إعطاء اللقاح بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:59 AM

رئيس بايونتيك: نحتاج تطعيم 70% من العالم للعودة إلى الحياة الطبيعية

قال: نتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح الذي تم تطويره مع شركة فايزر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بايونتيك»، أن شركته تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021.

وأضاف "شاهين"، أن ثمة حاجة لتطعيم 70% من العالم بحلول الشتاء المقبل من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أن شركته منفتحة على التعاون مع الآخرين؛ لأنها تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للقاح كوفيد-19 الذي تم تطويره مع شركة فايزر.

وقال شاهين: نريد إنتاج أكثر من مليار جرعة مع (فايزر) العام المقبل، نحتاج إلى توزيعها على أكثر من 80 دولة.

وأضاف: هذا ليس سهلًا، فاللقاحات تُصنع بطريقة معقدة، سنبدأ التعاون مع الشركات الأخرى مرة أخرى.

وأردف: «إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة السعة الإنتاجية، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أن بإمكاننا زيادتها. ليست لدينا خطة مضمونة بعد».

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على اللقاح الذي أنتجته شركة «بايونتيك» الألمانية وشركة «فايزر» الأمريكية العملاقة، الذي ثبتت فاعليته بنسبة 95% في منع مرض «كوفيد-19»، ويتم إعطاء اللقاح بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

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