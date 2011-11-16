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موسم الرياض يشهد فتح باب التسجيل بأكبر فعالية أمن سيبراني بالمنطقة

ستقام نهاية نوفمبر الحالي ضمن فعاليات 2021 بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن فتح باب التسجيل في أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة @Hack التي ستقام نهاية شهر نوفمبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه من جهة و Informatech و BlackHat من جهة أخرى؛ بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.

ويقام هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة، في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق الترفيه المركزية في موسم الرياض 2021، والأكثر ثراءً وجذبًا للأحداث النوعية المثيرة لاهتمام الزوار بمختلف الأعمار، إذ تربط المنطقة المستثمرين والصناع العالميين بالمهتمين من المملكة وزوارها من الخارج.

وتتضمّن الفعالية التي تقام لأول مرة بالمملكة أنشطة فريدة من نوعها لنقل الخبرات وتطوير مجال الأمن السيبراني، عبر استضافة خبراء من شركة Offensive Security للتدريب في أمن المعلومات، مع استضافة أكبر تحدي "التقط العلم" من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحدي منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

كما يسبق فعالية @Hack دورات تدريبية في الأمن السيبراني لعدة مستويات مختلفة، وتستضيف "القمة التنفيذية" التي يجتمع فيها الخبراء السيبرانيون من حول العالم لنقل خبراتهم ومعرفتهم بالمجال وبناء علاقات مهنية، ومساحة مخصصة لعرض الدراسات والأبحاث في مجال الأمن السيبراني للخبراء، وكذلك مساحة @Hack Arsenal لعرض الأدوات مفتوحة المصدرة المطورة من قبل الباحثين الأمنيين وخبراء الأمن السيبراني. إضافة إلى تسليط الضوء على 17 قطاعاً، بما فيها الأمان التطبيقي، والتشفير، والتحليلات الجنائية للبيانات، والاستجابة للحوادث، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات الخبيثة، ودفاع الشبكة، وأمان المنصات، والتنقل، والسياسة، والهندسة العكسية، وأمان التطبيقات وكذلك الشبكة الذكية، والأمن الصناعي، كذلك وجود مساحة تفاعلية لتبادل الآراء التقنية وبناء العلاقات المهنية والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وتشهد الفعالية تحديات @Hack وهي عبارة عن منافسات في مجال الأمن السيبراني بجوائز قيمتها 1.000.000 ريال تستمر طوال أيام الفعالية، مقسمة على تحديين الأول تحدي "التقط العلم" بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك مقسمين على فرق، ويتم تصفيتهم في تحدٍّ مُصغر يسبق الفعالية، وتحدي منصة مكافآت الثغرات والذي يجري في اليوم الأول للفعالية، ويستمر لثماني ساعات متواصلة، بمشاركة أفضل 80 باحثاً أمنياً في المنصات المختلفة في المنطقة ويتنافسون على حل واكتشاف ثغرات الشركات المشاركة في التحدي، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.

جاء الإعلان الرسمي عن الفعالية في شهر أغسطس الماضي، ضمن أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا LaunchKSA، حيث أعلنت المملكة عن حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية؛ تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع والوصول إلى الريادة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الرياض يشهد فتح باب التسجيل بأكبر فعالية أمن سيبراني بالمنطقة
سبق

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن فتح باب التسجيل في أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة @Hack التي ستقام نهاية شهر نوفمبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه من جهة و Informatech و BlackHat من جهة أخرى؛ بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.

ويقام هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة، في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق الترفيه المركزية في موسم الرياض 2021، والأكثر ثراءً وجذبًا للأحداث النوعية المثيرة لاهتمام الزوار بمختلف الأعمار، إذ تربط المنطقة المستثمرين والصناع العالميين بالمهتمين من المملكة وزوارها من الخارج.

وتتضمّن الفعالية التي تقام لأول مرة بالمملكة أنشطة فريدة من نوعها لنقل الخبرات وتطوير مجال الأمن السيبراني، عبر استضافة خبراء من شركة Offensive Security للتدريب في أمن المعلومات، مع استضافة أكبر تحدي "التقط العلم" من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحدي منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

كما يسبق فعالية @Hack دورات تدريبية في الأمن السيبراني لعدة مستويات مختلفة، وتستضيف "القمة التنفيذية" التي يجتمع فيها الخبراء السيبرانيون من حول العالم لنقل خبراتهم ومعرفتهم بالمجال وبناء علاقات مهنية، ومساحة مخصصة لعرض الدراسات والأبحاث في مجال الأمن السيبراني للخبراء، وكذلك مساحة @Hack Arsenal لعرض الأدوات مفتوحة المصدرة المطورة من قبل الباحثين الأمنيين وخبراء الأمن السيبراني. إضافة إلى تسليط الضوء على 17 قطاعاً، بما فيها الأمان التطبيقي، والتشفير، والتحليلات الجنائية للبيانات، والاستجابة للحوادث، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات الخبيثة، ودفاع الشبكة، وأمان المنصات، والتنقل، والسياسة، والهندسة العكسية، وأمان التطبيقات وكذلك الشبكة الذكية، والأمن الصناعي، كذلك وجود مساحة تفاعلية لتبادل الآراء التقنية وبناء العلاقات المهنية والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وتشهد الفعالية تحديات @Hack وهي عبارة عن منافسات في مجال الأمن السيبراني بجوائز قيمتها 1.000.000 ريال تستمر طوال أيام الفعالية، مقسمة على تحديين الأول تحدي "التقط العلم" بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك مقسمين على فرق، ويتم تصفيتهم في تحدٍّ مُصغر يسبق الفعالية، وتحدي منصة مكافآت الثغرات والذي يجري في اليوم الأول للفعالية، ويستمر لثماني ساعات متواصلة، بمشاركة أفضل 80 باحثاً أمنياً في المنصات المختلفة في المنطقة ويتنافسون على حل واكتشاف ثغرات الشركات المشاركة في التحدي، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.

جاء الإعلان الرسمي عن الفعالية في شهر أغسطس الماضي، ضمن أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا LaunchKSA، حيث أعلنت المملكة عن حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية؛ تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع والوصول إلى الريادة العالمية.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
06:45 PM

موسم الرياض يشهد فتح باب التسجيل بأكبر فعالية أمن سيبراني بالمنطقة

ستقام نهاية نوفمبر الحالي ضمن فعاليات 2021 بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن فتح باب التسجيل في أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة @Hack التي ستقام نهاية شهر نوفمبر الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الاتحاد والهيئة العامة للترفيه من جهة و Informatech و BlackHat من جهة أخرى؛ بهدف التصدي للمخاطر السيبرانية حول العالم.

ويقام هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة، في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق الترفيه المركزية في موسم الرياض 2021، والأكثر ثراءً وجذبًا للأحداث النوعية المثيرة لاهتمام الزوار بمختلف الأعمار، إذ تربط المنطقة المستثمرين والصناع العالميين بالمهتمين من المملكة وزوارها من الخارج.

وتتضمّن الفعالية التي تقام لأول مرة بالمملكة أنشطة فريدة من نوعها لنقل الخبرات وتطوير مجال الأمن السيبراني، عبر استضافة خبراء من شركة Offensive Security للتدريب في أمن المعلومات، مع استضافة أكبر تحدي "التقط العلم" من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحدي منصة مكافآت الثغرات بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال.

كما يسبق فعالية @Hack دورات تدريبية في الأمن السيبراني لعدة مستويات مختلفة، وتستضيف "القمة التنفيذية" التي يجتمع فيها الخبراء السيبرانيون من حول العالم لنقل خبراتهم ومعرفتهم بالمجال وبناء علاقات مهنية، ومساحة مخصصة لعرض الدراسات والأبحاث في مجال الأمن السيبراني للخبراء، وكذلك مساحة @Hack Arsenal لعرض الأدوات مفتوحة المصدرة المطورة من قبل الباحثين الأمنيين وخبراء الأمن السيبراني. إضافة إلى تسليط الضوء على 17 قطاعاً، بما فيها الأمان التطبيقي، والتشفير، والتحليلات الجنائية للبيانات، والاستجابة للحوادث، وإنترنت الأشياء، والبرمجيات الخبيثة، ودفاع الشبكة، وأمان المنصات، والتنقل، والسياسة، والهندسة العكسية، وأمان التطبيقات وكذلك الشبكة الذكية، والأمن الصناعي، كذلك وجود مساحة تفاعلية لتبادل الآراء التقنية وبناء العلاقات المهنية والعديد من الأنشطة الترفيهية.

وتشهد الفعالية تحديات @Hack وهي عبارة عن منافسات في مجال الأمن السيبراني بجوائز قيمتها 1.000.000 ريال تستمر طوال أيام الفعالية، مقسمة على تحديين الأول تحدي "التقط العلم" بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك مقسمين على فرق، ويتم تصفيتهم في تحدٍّ مُصغر يسبق الفعالية، وتحدي منصة مكافآت الثغرات والذي يجري في اليوم الأول للفعالية، ويستمر لثماني ساعات متواصلة، بمشاركة أفضل 80 باحثاً أمنياً في المنصات المختلفة في المنطقة ويتنافسون على حل واكتشاف ثغرات الشركات المشاركة في التحدي، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.

جاء الإعلان الرسمي عن الفعالية في شهر أغسطس الماضي، ضمن أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا LaunchKSA، حيث أعلنت المملكة عن حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية؛ تعزيزًا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع والوصول إلى الريادة العالمية.

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