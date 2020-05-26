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اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:21 PM

اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

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