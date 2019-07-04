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اختتام أولمبياد "إنسان" الرياضية 2019

بمشاركة 300 من أبناء الجمعية

اختتمت أولمبياد "إنسان" الرياضية الخامسة، التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، مساء الأربعاء، في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب، تحت شعار "مواهب واعدة".

وأسدل الستار على الأولمبياد، التي استمرت أربعة أيام، بمشاركة 300 من أبناء الجمعية، بمباراة في كرة القدم، حيث تغلب فرع الشرق على فرع الغرب، بركلات الجزاء بنتيجة 3: صفر. كما حقق فرع الجنوب المركز الأول في كرة الطائرة بعد تغلبه على فرع الشمال.

وتخلل الحفل الختامي، كلمة لمساعد المدير العام لبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، سامي الزيدان، شكر فيها الشركاء والرعاة والإعلاميين والأبناء والمنظمين.

وأوضح أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام حققت الأهداف المرجوة، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى توطيد العلاقة بين أبناء "إنسان" وتنمية روح التنافس بينهم، واكتشاف المواهب الرياضية، وإبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى اختيار منتخب يمثل الجمعية في المنافسات الرياضية، كما تسعى الجمعية من خلال إقامة الأولمبياد إلى إيجاد جو من المتعة والفرح من خلال تنوع برامج الأولمبياد.

تلا ذلك تكريم الرعاة والشركاء وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين من الفروع والأبناء، في المسابقات الرياضية التي تضمنت كرة القدم والطائرة، وتنس الطاولة والسباحة والبلياردو، وألعاب القوى، إضافة إلى المسابقات الثقافية لأعذب تلاوة والمسرح والإلقاء.

يذكر أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام تخللها عدد من الفعاليات المصاحبة للأبناء المشاركين كالزيارات المتنوعة لعدد من الجهات والمعالم الحضارية بالرياض، كما رصدت الجمعية جوائز مالية للفروع والأفراد الفائزين في الأولمبياد بقيمة 25 ألف ريال، و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

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اختتام أولمبياد "إنسان" الرياضية 2019
سبق

اختتمت أولمبياد "إنسان" الرياضية الخامسة، التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، مساء الأربعاء، في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب، تحت شعار "مواهب واعدة".

وأسدل الستار على الأولمبياد، التي استمرت أربعة أيام، بمشاركة 300 من أبناء الجمعية، بمباراة في كرة القدم، حيث تغلب فرع الشرق على فرع الغرب، بركلات الجزاء بنتيجة 3: صفر. كما حقق فرع الجنوب المركز الأول في كرة الطائرة بعد تغلبه على فرع الشمال.

وتخلل الحفل الختامي، كلمة لمساعد المدير العام لبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، سامي الزيدان، شكر فيها الشركاء والرعاة والإعلاميين والأبناء والمنظمين.

وأوضح أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام حققت الأهداف المرجوة، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى توطيد العلاقة بين أبناء "إنسان" وتنمية روح التنافس بينهم، واكتشاف المواهب الرياضية، وإبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى اختيار منتخب يمثل الجمعية في المنافسات الرياضية، كما تسعى الجمعية من خلال إقامة الأولمبياد إلى إيجاد جو من المتعة والفرح من خلال تنوع برامج الأولمبياد.

تلا ذلك تكريم الرعاة والشركاء وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين من الفروع والأبناء، في المسابقات الرياضية التي تضمنت كرة القدم والطائرة، وتنس الطاولة والسباحة والبلياردو، وألعاب القوى، إضافة إلى المسابقات الثقافية لأعذب تلاوة والمسرح والإلقاء.

يذكر أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام تخللها عدد من الفعاليات المصاحبة للأبناء المشاركين كالزيارات المتنوعة لعدد من الجهات والمعالم الحضارية بالرياض، كما رصدت الجمعية جوائز مالية للفروع والأفراد الفائزين في الأولمبياد بقيمة 25 ألف ريال، و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:02 PM

اختتام أولمبياد "إنسان" الرياضية 2019

بمشاركة 300 من أبناء الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت أولمبياد "إنسان" الرياضية الخامسة، التي نظمتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض، مساء الأربعاء، في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب، تحت شعار "مواهب واعدة".

وأسدل الستار على الأولمبياد، التي استمرت أربعة أيام، بمشاركة 300 من أبناء الجمعية، بمباراة في كرة القدم، حيث تغلب فرع الشرق على فرع الغرب، بركلات الجزاء بنتيجة 3: صفر. كما حقق فرع الجنوب المركز الأول في كرة الطائرة بعد تغلبه على فرع الشمال.

وتخلل الحفل الختامي، كلمة لمساعد المدير العام لبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، سامي الزيدان، شكر فيها الشركاء والرعاة والإعلاميين والأبناء والمنظمين.

وأوضح أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام حققت الأهداف المرجوة، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى توطيد العلاقة بين أبناء "إنسان" وتنمية روح التنافس بينهم، واكتشاف المواهب الرياضية، وإبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى اختيار منتخب يمثل الجمعية في المنافسات الرياضية، كما تسعى الجمعية من خلال إقامة الأولمبياد إلى إيجاد جو من المتعة والفرح من خلال تنوع برامج الأولمبياد.

تلا ذلك تكريم الرعاة والشركاء وتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين من الفروع والأبناء، في المسابقات الرياضية التي تضمنت كرة القدم والطائرة، وتنس الطاولة والسباحة والبلياردو، وألعاب القوى، إضافة إلى المسابقات الثقافية لأعذب تلاوة والمسرح والإلقاء.

يذكر أن أولمبياد "إنسان" لهذا العام تخللها عدد من الفعاليات المصاحبة للأبناء المشاركين كالزيارات المتنوعة لعدد من الجهات والمعالم الحضارية بالرياض، كما رصدت الجمعية جوائز مالية للفروع والأفراد الفائزين في الأولمبياد بقيمة 25 ألف ريال، و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

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