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طلاب جامعة تربة بلا تكييف .. بيئة تعليمية غير مناسبة وغيابات إجبارية

دشّنوا "هاشتاق" للمطالبة بحل المشكلة وإنهاء معاناتهم مع الأجواء الحارة

أبدى عدد كبير من طلاب الكلية الجامعية بتربة التابعة لجامعة الطائف، تذمرهم من حرمانهم تشغيل المكيفات بداخل القاعات التعليمية بمبنى الجامعة وسط الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن التكييف يعمل في مبنى إدارة الجامعة فقط.

وأنشأ المغرّدون "هاشتاق" بعنوان #جامعة_تربة_بدون_تكييف؛ مطالبين من خلاله بتدخل مدير جامعة الطائف المكلف لحل معاناة الطلاب التي لم تجد الحل حتى الآن.

وقالوا في التغريدات: "البيئة الحالية ليست بيئة علمية ولا توجد خدمات"، "داخل المباني الطلاب يعانون عدم تشغيل التكييف والخدمات الأخرى كذلك اتصال الإنترنت".

وأشار آخر إلى أن جامعة تربة بحاجة كبيرة إلى التكييف وخدمات أخرى كثيرة مهمة، ولكن المهم والأهم التكييف؛ حيث لا يمكن للطالب التركيز والدراسة بشكل مستمر لمدة ساعتين في أجواءٍ غير مريحة، فهناك غيابات إجبارية بسبب الحر الشديد.

وأكد فايح البقمي؛ في تغريدة له، أن الجامعة نُقلت لموقعها الجديد دون كهرباء، ودون اتصال إنترنت، والمباني دون تكييف.

وطالب الطلاب، عبر "سبق"، بسرعة تدخل مدير جامعة الطائف لإنهاء معاناتهم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة؛ ليواصلوا مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد دون قلق وتعب.

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طلاب جامعة تربة بلا تكييف .. بيئة تعليمية غير مناسبة وغيابات إجبارية
سبق

أبدى عدد كبير من طلاب الكلية الجامعية بتربة التابعة لجامعة الطائف، تذمرهم من حرمانهم تشغيل المكيفات بداخل القاعات التعليمية بمبنى الجامعة وسط الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن التكييف يعمل في مبنى إدارة الجامعة فقط.

وأنشأ المغرّدون "هاشتاق" بعنوان #جامعة_تربة_بدون_تكييف؛ مطالبين من خلاله بتدخل مدير جامعة الطائف المكلف لحل معاناة الطلاب التي لم تجد الحل حتى الآن.

وقالوا في التغريدات: "البيئة الحالية ليست بيئة علمية ولا توجد خدمات"، "داخل المباني الطلاب يعانون عدم تشغيل التكييف والخدمات الأخرى كذلك اتصال الإنترنت".

وأشار آخر إلى أن جامعة تربة بحاجة كبيرة إلى التكييف وخدمات أخرى كثيرة مهمة، ولكن المهم والأهم التكييف؛ حيث لا يمكن للطالب التركيز والدراسة بشكل مستمر لمدة ساعتين في أجواءٍ غير مريحة، فهناك غيابات إجبارية بسبب الحر الشديد.

وأكد فايح البقمي؛ في تغريدة له، أن الجامعة نُقلت لموقعها الجديد دون كهرباء، ودون اتصال إنترنت، والمباني دون تكييف.

وطالب الطلاب، عبر "سبق"، بسرعة تدخل مدير جامعة الطائف لإنهاء معاناتهم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة؛ ليواصلوا مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد دون قلق وتعب.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:51 AM

طلاب جامعة تربة بلا تكييف .. بيئة تعليمية غير مناسبة وغيابات إجبارية

دشّنوا "هاشتاق" للمطالبة بحل المشكلة وإنهاء معاناتهم مع الأجواء الحارة

A A A
متعب البقمي - تربة
9
1,904

أبدى عدد كبير من طلاب الكلية الجامعية بتربة التابعة لجامعة الطائف، تذمرهم من حرمانهم تشغيل المكيفات بداخل القاعات التعليمية بمبنى الجامعة وسط الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن التكييف يعمل في مبنى إدارة الجامعة فقط.

وأنشأ المغرّدون "هاشتاق" بعنوان #جامعة_تربة_بدون_تكييف؛ مطالبين من خلاله بتدخل مدير جامعة الطائف المكلف لحل معاناة الطلاب التي لم تجد الحل حتى الآن.

وقالوا في التغريدات: "البيئة الحالية ليست بيئة علمية ولا توجد خدمات"، "داخل المباني الطلاب يعانون عدم تشغيل التكييف والخدمات الأخرى كذلك اتصال الإنترنت".

وأشار آخر إلى أن جامعة تربة بحاجة كبيرة إلى التكييف وخدمات أخرى كثيرة مهمة، ولكن المهم والأهم التكييف؛ حيث لا يمكن للطالب التركيز والدراسة بشكل مستمر لمدة ساعتين في أجواءٍ غير مريحة، فهناك غيابات إجبارية بسبب الحر الشديد.

وأكد فايح البقمي؛ في تغريدة له، أن الجامعة نُقلت لموقعها الجديد دون كهرباء، ودون اتصال إنترنت، والمباني دون تكييف.

وطالب الطلاب، عبر "سبق"، بسرعة تدخل مدير جامعة الطائف لإنهاء معاناتهم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة؛ ليواصلوا مسيرتهم العلمية بكل جد واجتهاد دون قلق وتعب.

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