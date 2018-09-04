وكيل "التعليم" لمنتقدي تأخّر كتب الثانوية: لا تنظروا للنصف الفارغ من الكأس

قال: دعونا نركز على الإيجابي ونفرح مع أبنائنا وزملائنا وهم يستقبلون الدراسة

طالب وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني الإعلام والمجتمع بالظن الحسن والنظرة الإيجابية لأداء الوزارة، وعدم التركيز فقط على سلبياتها القليلة، وترك حسناتها وإيجابياتها الكبيرة.

وقال في برنامج تلفزيوني بعد الانتقادات التي وُجّهت للوزارة بسبب تأخّر وصول الكتب الدراسية للمرحلة الثانوية (نظام المقررات): "لا تنظروا للنصف الفارغ من الكأس، ولكن دعونا ننظر إلى النصف الممتلئ منه".

وأضاف: أنا لا أدافع عن الوزارة، لكن إذا تأخرت المقررات فهناك أسباب، ولا نتوقع أن الوزارة قاصدة تأخيرها! متهماً الإعلام بتضخيم السلبيات وترك الإيجابيات.

وتابع: كثير من الأحيان وهذا ما يظهر في الإعلام أننا نركز على جزئية صغيرة، ونترك الجزء الإيجابي الكبير!

وأردف: فلا نكون نحن كإعلاميين أو مواطنين إذا كان الوزارة لديها حسنات كثيرة، فلا نركز على السلبية، دعونا نركز على الشيء الإيجابي، ودعونا نفرح مع أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وهم يستقبلون عامهم الدراسي.

وأكد أن الوزارة فعلياً تبذل جهداً كبيراً جداً من عدة نواحٍ ومن عدة جهات، مشيراً في هذا الصدد إلى اكتمال وصول المقررات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة في وقتها، وتم توزيعها على الطلاب من اليوم الأول للدراسة، أما المرحلة الثانوية فمعظم المقررات قد وصلت، ولكن يتبقى مقرر أو مقرران.

وحول إقرار رسوم 200 ريال للنقل المدرسي للطلاب أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية أنه إلى الآن لم تقر نهائياً ولم يُبت فيها، مشيراً إلى أن ذلك سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.

وتساءل: هل تطبّق العام الجاري أم القادم أم تُستثنى من المقام السامي؟ ولفت إلى أن رسوم 200 ريال مبلغ رمزي وُضع من أجل تحسين الجودة ورفع مستوى خدمة نقل الطلاب.