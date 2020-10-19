النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطوير وتدريب في اتفاقية شراكة لـ"أكاديمية أحمد بن سلمان" و"الإعلاميين"

ملتقيات ودورات وندوات ورفع كفاءة في مجالاته المتعدّدة وتنمية عامة للقطاع

وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطوير وتدريب في اتفاقية شراكة لـ"أكاديمية أحمد بن سلمان" و"الإعلاميين"
سبق

وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:15 AM

تطوير وتدريب في اتفاقية شراكة لـ"أكاديمية أحمد بن سلمان" و"الإعلاميين"

ملتقيات ودورات وندوات ورفع كفاءة في مجالاته المتعدّدة وتنمية عامة للقطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
233

وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,501

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة