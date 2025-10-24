القدية تبدأ إنشاء شبكة الطرق لعاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة

بالتعاقد مع شركة وطنية ومن المتوقع أن يبدأ المشروع خلال أسابيع قليلة

منحت شركة القدية للاستثمار عقدًا لشركة سعودية للبدء بإنشاء شبكة الطرق التي ستخدم المدينة الترفيهية التي تُبنى على مشارف الرياض.

وبهذه المناسبة، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية: "بعد الانتهاء من التحضيرات ووضع الخطط التي استمرت لعدة أشهر؛ أصبحنا جاهزين للبدء ببناء شبكة الطرق الأولى للمشروع، وأضاف: "تأتي هذه الخطوة استكمالًا للتقدم الذي حققناه في وقت سابق من هذا العام؛ بما في ذلك الكشف عن المخطط العام وتصميم 6 فلاجز القدية".

من المتوقع أن يبدأ مشروع إنشاء شبكة الطرق في غضون أسابيع قليلة، وسوف تستمر لمدة أربعة عشر شهرًا. سوف تربط شبكة الطرق طريق ضرماء مع أول المشاريع في القدية، والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها. سوف تكون في البداية بمثابة معسكر للعاملين في المشروع، وستصبح لاحقًا مركز خدمات لزوار القدية.

وسوف يتيح هذا المشروع لفِرَق العمل الوصول إلى موقع القدية بسهولة وسرعة؛ مما يسمح بالقيام بأعمال البنية التحتية في المستقبل مثل المرافق والمناظر الطبيعية.

وأكد "رينينجر" أن الشركات السعودية سوف تلعب دورًا محوريًّا في بناء القدية، عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وبدوره، أضاف زياد وهبي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة شبه الجزيرة: "نحن فخورون لاختيارنا شركاء للقدية للعمل على هذا المشروع الهام. سوف يعمل طاقمنا بكامل طاقته، وسيوظف خبرته الطويلة على مدى خمسة عقود لإنجاز هذا المشروع على مدى الأشهر المقبلة".

يشتمل المشروع -بالإضافة إلى الطرق الإسفلتية- على بناء جسر يمتد عبر طريق الضرماء، على شكل قوس نحيل يعطي منظرًا جماليًّا رائعًا. من المقرر أن يتم إنجاز هذا الجزء من المشروع في نوفمبر 2020.

وعلّق كريم شما، رئيس التطوير في شركة القدية، قائلًا: "سوف تكون القدية مكانًا ينبض بالحيوية والنشاط دائمًا، وموطنًا للإلهام والاستكشاف والمشاركة. وتعتبر شبكة الطرق التي ستوصل الزوار إلى المشروع، جزءًا من هذه البيئة الحيوية، التي تصل بين مختلف أرجاء القدية".

تقع القدية على مشارف الرياض إلى الجهة الغربية. ومع افتتاح المرحلة لأولى من المشروع في 2023؛ سوف يتم توظيف ما يقرب من 17.000 شخص بشكل مباشر.