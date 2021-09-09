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"طالبان" تفتح المجال الجوي لأفغانستان

السماح بعبور الرحلات الأجنبية لأجواء البلاد

أعلنت حركة طالبان، اليوم (الخميس)، فتح المجال الجوي في أفغانستان، بما يسمح بمرور رحلات الطيران الأجنبية عبر الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة "طالبان" على مقاليد الأمور في البلاد، بحسب ما ذكرت "طالبان" على "تويتر".

وتجري حركة طالبان، مباحثات مع كل من قطر وتركيا، بشأن الإدارة الفنية لمطار العاصمة كابول، بعد انتهاء عمليات الإجلاء وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تفتح المجال الجوي لأفغانستان
سبق

أعلنت حركة طالبان، اليوم (الخميس)، فتح المجال الجوي في أفغانستان، بما يسمح بمرور رحلات الطيران الأجنبية عبر الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة "طالبان" على مقاليد الأمور في البلاد، بحسب ما ذكرت "طالبان" على "تويتر".

وتجري حركة طالبان، مباحثات مع كل من قطر وتركيا، بشأن الإدارة الفنية لمطار العاصمة كابول، بعد انتهاء عمليات الإجلاء وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:54 PM

"طالبان" تفتح المجال الجوي لأفغانستان

السماح بعبور الرحلات الأجنبية لأجواء البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حركة طالبان، اليوم (الخميس)، فتح المجال الجوي في أفغانستان، بما يسمح بمرور رحلات الطيران الأجنبية عبر الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة "طالبان" على مقاليد الأمور في البلاد، بحسب ما ذكرت "طالبان" على "تويتر".

وتجري حركة طالبان، مباحثات مع كل من قطر وتركيا، بشأن الإدارة الفنية لمطار العاصمة كابول، بعد انتهاء عمليات الإجلاء وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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