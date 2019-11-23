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هل يعيد التحول الرقمي العرش المفقود للمؤسسات الإعلامية؟

الإجابة خلال جلسة يشهدها منتدى الإعلام السعودي مطلع ديسمبر

يتحدث رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" جميل الذيابي، عن مستقبل الإعلام في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل بعنوان "سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية".

وتأتي هذه الجلسة في ظل السباق المتسارع للتحول الرقمي تشهده المؤسسات الإعلامية، في ظل توجه عالمي نحو المنصات الرقمية التي قادت إلى تغيرات في ثقافة التلقي، وشكّلت توجهاتٍ جديدةً في صناعة الإعلام، حيث يقف الإعلام التقليدي عاجزاً حتى الآن عن استعادة هيبته المفقودة.

ويتمتع "الذيابي" بخبرة عريقة في المجال الإعلامي؛ إذ سبق له العملُ رئيساً مساعداً للتحرير في صحيفة "الحياة"، وصحافياً في "الشرق الأوسط" في لندن، ومديراً لمكتب تلفزيون "إل بي سي" في السعودية.

وحصل "الذيابي" على درجة الماجستير في الدبلوماسية والإعلام بدراسة تحليلية بعنوان "الإعلام الخليجي بين الحرية والرقابة" تم تقديمها في المؤتمر السنوي "13" لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي في عام 2007، وله كتاب بعنوان "إيران ورقصة السرطان" صدر في عام 2010.

وستتطرق الجلسة إلى مرحلة التحول الرقمي في مؤسسات الإعلام وتأثيرها على صناعة الإعلام التقليدي، والعوائد المترتبة على عملية التحول، ورباعي التفاعلية والانتشار والسرعة والتكاليف في المشهد الإعلامي، والعوائد على مستوى التنافسية وتطوير الصناعة الإعلامية، وتحفيز الإبداع واستقطاب الاستثمارات.

وشهدت الساحة الإعلامية مؤخراً سباقاً محموماً نحو منصات الاتصال من خلال تطوير المحتوى الرقمي، وزيادة جاذبيته والعمل على تسويقه وترويجه مع السعي نحو بناء شراكات استراتيجية مع منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى تزايد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دولياً؛ إذ يزيد عدد مستخدمي "فيسبوك" على 2.48 مليار مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي "تويتر" إلى 330 مليون مستخدم نشط خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد مستخدمي "يوتيوب" 30 مليون مستخدم يومياً، في حين يبلغ عدد مستخدمي "لينكدإن" أكثر من 610 ملايين مستخدم.

وما زال صراع التوالد الرقمي يتواصل، حيث دشن مؤسس "ويكيبيديا" جيمي ويلز منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم "دبليو تي دوت سوشيال" قائلاً: إن طموحه هو أن يبلغ عدد مستخدمي المنصة نصف مليار مستخدم.

رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" مستقبل الإعلام منتدى الإعلام السعودي سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يعيد التحول الرقمي العرش المفقود للمؤسسات الإعلامية؟
سبق

يتحدث رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" جميل الذيابي، عن مستقبل الإعلام في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل بعنوان "سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية".

وتأتي هذه الجلسة في ظل السباق المتسارع للتحول الرقمي تشهده المؤسسات الإعلامية، في ظل توجه عالمي نحو المنصات الرقمية التي قادت إلى تغيرات في ثقافة التلقي، وشكّلت توجهاتٍ جديدةً في صناعة الإعلام، حيث يقف الإعلام التقليدي عاجزاً حتى الآن عن استعادة هيبته المفقودة.

ويتمتع "الذيابي" بخبرة عريقة في المجال الإعلامي؛ إذ سبق له العملُ رئيساً مساعداً للتحرير في صحيفة "الحياة"، وصحافياً في "الشرق الأوسط" في لندن، ومديراً لمكتب تلفزيون "إل بي سي" في السعودية.

وحصل "الذيابي" على درجة الماجستير في الدبلوماسية والإعلام بدراسة تحليلية بعنوان "الإعلام الخليجي بين الحرية والرقابة" تم تقديمها في المؤتمر السنوي "13" لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي في عام 2007، وله كتاب بعنوان "إيران ورقصة السرطان" صدر في عام 2010.

وستتطرق الجلسة إلى مرحلة التحول الرقمي في مؤسسات الإعلام وتأثيرها على صناعة الإعلام التقليدي، والعوائد المترتبة على عملية التحول، ورباعي التفاعلية والانتشار والسرعة والتكاليف في المشهد الإعلامي، والعوائد على مستوى التنافسية وتطوير الصناعة الإعلامية، وتحفيز الإبداع واستقطاب الاستثمارات.

وشهدت الساحة الإعلامية مؤخراً سباقاً محموماً نحو منصات الاتصال من خلال تطوير المحتوى الرقمي، وزيادة جاذبيته والعمل على تسويقه وترويجه مع السعي نحو بناء شراكات استراتيجية مع منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى تزايد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دولياً؛ إذ يزيد عدد مستخدمي "فيسبوك" على 2.48 مليار مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي "تويتر" إلى 330 مليون مستخدم نشط خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد مستخدمي "يوتيوب" 30 مليون مستخدم يومياً، في حين يبلغ عدد مستخدمي "لينكدإن" أكثر من 610 ملايين مستخدم.

وما زال صراع التوالد الرقمي يتواصل، حيث دشن مؤسس "ويكيبيديا" جيمي ويلز منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم "دبليو تي دوت سوشيال" قائلاً: إن طموحه هو أن يبلغ عدد مستخدمي المنصة نصف مليار مستخدم.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:44 PM

هل يعيد التحول الرقمي العرش المفقود للمؤسسات الإعلامية؟

الإجابة خلال جلسة يشهدها منتدى الإعلام السعودي مطلع ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتحدث رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" جميل الذيابي، عن مستقبل الإعلام في جلسة يستضيفها منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل بعنوان "سباق التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية".

وتأتي هذه الجلسة في ظل السباق المتسارع للتحول الرقمي تشهده المؤسسات الإعلامية، في ظل توجه عالمي نحو المنصات الرقمية التي قادت إلى تغيرات في ثقافة التلقي، وشكّلت توجهاتٍ جديدةً في صناعة الإعلام، حيث يقف الإعلام التقليدي عاجزاً حتى الآن عن استعادة هيبته المفقودة.

ويتمتع "الذيابي" بخبرة عريقة في المجال الإعلامي؛ إذ سبق له العملُ رئيساً مساعداً للتحرير في صحيفة "الحياة"، وصحافياً في "الشرق الأوسط" في لندن، ومديراً لمكتب تلفزيون "إل بي سي" في السعودية.

وحصل "الذيابي" على درجة الماجستير في الدبلوماسية والإعلام بدراسة تحليلية بعنوان "الإعلام الخليجي بين الحرية والرقابة" تم تقديمها في المؤتمر السنوي "13" لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي في عام 2007، وله كتاب بعنوان "إيران ورقصة السرطان" صدر في عام 2010.

وستتطرق الجلسة إلى مرحلة التحول الرقمي في مؤسسات الإعلام وتأثيرها على صناعة الإعلام التقليدي، والعوائد المترتبة على عملية التحول، ورباعي التفاعلية والانتشار والسرعة والتكاليف في المشهد الإعلامي، والعوائد على مستوى التنافسية وتطوير الصناعة الإعلامية، وتحفيز الإبداع واستقطاب الاستثمارات.

وشهدت الساحة الإعلامية مؤخراً سباقاً محموماً نحو منصات الاتصال من خلال تطوير المحتوى الرقمي، وزيادة جاذبيته والعمل على تسويقه وترويجه مع السعي نحو بناء شراكات استراتيجية مع منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى تزايد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دولياً؛ إذ يزيد عدد مستخدمي "فيسبوك" على 2.48 مليار مستخدم، فيما وصل عدد مستخدمي "تويتر" إلى 330 مليون مستخدم نشط خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ عدد مستخدمي "يوتيوب" 30 مليون مستخدم يومياً، في حين يبلغ عدد مستخدمي "لينكدإن" أكثر من 610 ملايين مستخدم.

وما زال صراع التوالد الرقمي يتواصل، حيث دشن مؤسس "ويكيبيديا" جيمي ويلز منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم "دبليو تي دوت سوشيال" قائلاً: إن طموحه هو أن يبلغ عدد مستخدمي المنصة نصف مليار مستخدم.

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