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تعليم الرياض يعقد ورشة عمل للتدريب على نظام المقاصف في برنامج نور

لتنظيم ومتابعة أعمال الصناديق المدرسية وضبط الإيرادات والمصروفات

افتتح مساعد عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان العمري، هذا الأسبوع؛ ورشة عمل بعنوان "التدريب على نظام المقاصف في برنامج نور"، والتي تنظّمها إدارة خدمات الطلاب.

وتهدف الورشة إلى التدريب على تنظيم ومتابعة أعمال الصناديق المدرسية في المدارس، وضبط الإيرادات والمصروفات، وإدارة المقاصف المدرسية بطريقة علمية.

وألقى الدكتور حمدان العمري كلمة، احتفى فيها بالمشاركين، وتحدّث عن المهام والجهود والخدمات التي تقدمها وتبذلها إدارة خدمات الطلاب بالمنطقة من نقل مدرسي وتغذية ومكافآت وإعاشة.

بعد ذلك بدأت الورشة التي أدارها مشرف خدمات الطلاب محمد بن إبراهيم العواجي، بحضور ممثلي مكاتب التعليم بالمنطقة، ومشرفي خدمات الطلاب بتعليم الرياض، والتي أوضح فيها العواجي الدور الكبير لمكاتب التعليم في تفعيل نظام المقاصف في برنامج نور.

كما ذكر أنه سيتم من خلال النظام المتابعة المستمرّة وبشكل إلكتروني من قبل إدارة خدمات الطلاب، حول ما أنجز من قبل قادة المدارس.

تعليم الرياض

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تعليم الرياض يعقد ورشة عمل للتدريب على نظام المقاصف في برنامج نور
سبق

افتتح مساعد عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان العمري، هذا الأسبوع؛ ورشة عمل بعنوان "التدريب على نظام المقاصف في برنامج نور"، والتي تنظّمها إدارة خدمات الطلاب.

وتهدف الورشة إلى التدريب على تنظيم ومتابعة أعمال الصناديق المدرسية في المدارس، وضبط الإيرادات والمصروفات، وإدارة المقاصف المدرسية بطريقة علمية.

وألقى الدكتور حمدان العمري كلمة، احتفى فيها بالمشاركين، وتحدّث عن المهام والجهود والخدمات التي تقدمها وتبذلها إدارة خدمات الطلاب بالمنطقة من نقل مدرسي وتغذية ومكافآت وإعاشة.

بعد ذلك بدأت الورشة التي أدارها مشرف خدمات الطلاب محمد بن إبراهيم العواجي، بحضور ممثلي مكاتب التعليم بالمنطقة، ومشرفي خدمات الطلاب بتعليم الرياض، والتي أوضح فيها العواجي الدور الكبير لمكاتب التعليم في تفعيل نظام المقاصف في برنامج نور.

كما ذكر أنه سيتم من خلال النظام المتابعة المستمرّة وبشكل إلكتروني من قبل إدارة خدمات الطلاب، حول ما أنجز من قبل قادة المدارس.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:39 PM

تعليم الرياض يعقد ورشة عمل للتدريب على نظام المقاصف في برنامج نور

لتنظيم ومتابعة أعمال الصناديق المدرسية وضبط الإيرادات والمصروفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مساعد عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان العمري، هذا الأسبوع؛ ورشة عمل بعنوان "التدريب على نظام المقاصف في برنامج نور"، والتي تنظّمها إدارة خدمات الطلاب.

وتهدف الورشة إلى التدريب على تنظيم ومتابعة أعمال الصناديق المدرسية في المدارس، وضبط الإيرادات والمصروفات، وإدارة المقاصف المدرسية بطريقة علمية.

وألقى الدكتور حمدان العمري كلمة، احتفى فيها بالمشاركين، وتحدّث عن المهام والجهود والخدمات التي تقدمها وتبذلها إدارة خدمات الطلاب بالمنطقة من نقل مدرسي وتغذية ومكافآت وإعاشة.

بعد ذلك بدأت الورشة التي أدارها مشرف خدمات الطلاب محمد بن إبراهيم العواجي، بحضور ممثلي مكاتب التعليم بالمنطقة، ومشرفي خدمات الطلاب بتعليم الرياض، والتي أوضح فيها العواجي الدور الكبير لمكاتب التعليم في تفعيل نظام المقاصف في برنامج نور.

كما ذكر أنه سيتم من خلال النظام المتابعة المستمرّة وبشكل إلكتروني من قبل إدارة خدمات الطلاب، حول ما أنجز من قبل قادة المدارس.

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