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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:43 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح وتدنياً في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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