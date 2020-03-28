تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.