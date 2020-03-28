نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-28 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 10:28 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً





A A A





3 مشاركة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار؛ تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.