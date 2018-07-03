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"بيكالي" يعلن بيع عقد المهاجم "إليبك" لـ "الشباب" نظير 1.7 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية رومانية عن اتفاق جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست مع إدارة الشباب لنقل اللاعب دينيس اليبك للنادي السعودي نظير 1.7 مليون يورو لينضم بذلك إلى اللاعب بوديسكو المنضم حديثاً للفريق.

وأوضح سوموديكا مدرب الشباب أن الصفقة من المنتظر أن تتم خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير إذ إنهم في انتظار الموافقة الرسمية لإدارة ناديه لتوقيع العقود مع اللاعب.

اللاعب يجيد كمهاجم وشارك الموسم الماضي في 19 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة آخرين يبلغ من العمر 27 عاماً وتبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.

الصحف الرومانية كشفت عن أن سبب رغبة بيكالي بيع اللاعب هي مشاكله الانضباطية وأن اللاعب هو الآخر يريد الرحيل عن الفريق حتى لو للدوري السعودي الذي قد يكون سبباً في ابتعداه عن صفوف منتخب بلاده.

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"بيكالي" يعلن بيع عقد المهاجم "إليبك" لـ "الشباب" نظير 1.7 مليون يورو
سبق

كشفت تقارير صحفية رومانية عن اتفاق جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست مع إدارة الشباب لنقل اللاعب دينيس اليبك للنادي السعودي نظير 1.7 مليون يورو لينضم بذلك إلى اللاعب بوديسكو المنضم حديثاً للفريق.

وأوضح سوموديكا مدرب الشباب أن الصفقة من المنتظر أن تتم خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير إذ إنهم في انتظار الموافقة الرسمية لإدارة ناديه لتوقيع العقود مع اللاعب.

اللاعب يجيد كمهاجم وشارك الموسم الماضي في 19 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة آخرين يبلغ من العمر 27 عاماً وتبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.

الصحف الرومانية كشفت عن أن سبب رغبة بيكالي بيع اللاعب هي مشاكله الانضباطية وأن اللاعب هو الآخر يريد الرحيل عن الفريق حتى لو للدوري السعودي الذي قد يكون سبباً في ابتعداه عن صفوف منتخب بلاده.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
11:11 PM

"بيكالي" يعلن بيع عقد المهاجم "إليبك" لـ "الشباب" نظير 1.7 مليون يورو

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محمد السيّد - الرياض
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1,409

كشفت تقارير صحفية رومانية عن اتفاق جيجي بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست مع إدارة الشباب لنقل اللاعب دينيس اليبك للنادي السعودي نظير 1.7 مليون يورو لينضم بذلك إلى اللاعب بوديسكو المنضم حديثاً للفريق.

وأوضح سوموديكا مدرب الشباب أن الصفقة من المنتظر أن تتم خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير إذ إنهم في انتظار الموافقة الرسمية لإدارة ناديه لتوقيع العقود مع اللاعب.

اللاعب يجيد كمهاجم وشارك الموسم الماضي في 19 مباراة سجل 3 أهداف وصنع أربعة آخرين يبلغ من العمر 27 عاماً وتبلغ قيمته السوقية نحو مليون يورو.

الصحف الرومانية كشفت عن أن سبب رغبة بيكالي بيع اللاعب هي مشاكله الانضباطية وأن اللاعب هو الآخر يريد الرحيل عن الفريق حتى لو للدوري السعودي الذي قد يكون سبباً في ابتعداه عن صفوف منتخب بلاده.

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