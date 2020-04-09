المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 96 حالة

أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.