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المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 96 حالة

أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
01:40 PM

المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 96 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

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