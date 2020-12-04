النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين

وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين
سبق

وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
07:29 PM

ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,595

وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,322
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,382
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,132
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة